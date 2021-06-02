«Знакомьтесь, Алиса!» — Витас стал отцом в третий раз

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Карина Исхакова
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42-летний музыкальный исполнитель, известный своим невероятным фальцетом, опубликовал трогательное видео со своей новорожденной дочкой.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин, Instagram @vitasroom

Известный российский и латышский музыкальный исполнитель Виталий Грачев, более известный публике под псевдонимом Витас, в третий раз стал отцом. Певец, обладающий фантастическими вокальными навыками, на своей страничке в Instagram рассказал фанатам, что у него родилась дочь.

В подписи к публикации в социальной сети 42-летний артист указал, что он и его супруга решили назвать девочку Алисой. Известно, что малышка появилась на свет 18 мая. Новоиспеченный отец не торопился знакомить поклонников со своим третьим ребенком и только сейчас опубликовал в Instagram трогательное видео. На записи он качает на руках свою Алису.

Звездного отца с прибавлением в семействе бросились поздравлять, как почитатели его творчества, так и коллеги по сцене. Некоторые, как оказалось, даже удивились радостному известию.

«Ого», — написал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Счастья доченьке!» — пожелала Катя Лель.

«Какое счастье! Еще раз поздравляю!» — написала телеведущая Лика Осипова.

«Добро пожаловать, куколка!»;

«Как мило! Поздравляю с принцессой!» — написали поклонники артиста.

Виталий Грачев состоит в счастливом браке уже 15 лет. Вместе с супругой Светланой Гранковской певец воспитывает троих детей. Старшей дочери Алле уже 13 лет, сыну Максиму — шесть, а новорожденной Алисе нет еще и месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кого, по мнению Витаса, нужно было отправить на международный конкурс «Евровидение-2021».

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