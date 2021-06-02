Постричься и разбогатеть: астролог рассказала, когда идти к парикмахеру в июне

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Олеся Роженцова
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Когда желательно поменять прическу, чтобы привлечь богатство и удачу?

Фото, видео: Depositphotos / puhhha, 5-tv.ru

По словам специалиста по западной астрологии и лунному календарю Татьяны Карпенко, с давних времен люди заметили, что с помощью стрижки можно улучшить свое самочувствие. Обрезав какое-то количество волос, можно избавится от негатива.

«Ритуал обрезания волос проходит и в церковных обрядах, и в колдовских. Волосы — это нити, которые связывают человека с космосом, через которые мы получаем жизненную энергию», — говорит Татьяна Карпенко.

Астролог советует, если вы запланировали стрижку на июнь, то лучше воспользоваться благоприятными днями. В первых летний месяц 2021 года — это 11, 14, 19 и 29 июня. Именно в эти даты подстригание волос притягивает денежную энергию.

Если вы хотите активизировать эту энергию, нужно подстричь небольшое количество волос, не обязательно сильно менять прическу. При этом нельзя стричь волосы самому себе, ведь таким образом вы ограничиваете свою энергию. Лучше сходите к любимому парикмахеру, посоветовала астролог.

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