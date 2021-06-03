«Моя»: Кристина Асмус оказалась в объятиях известного актера

После развода актрисы Кристины Асмус с юмористом Гариком Харламовым поклонников артистки постоянно волнует ее личная жизнь. Звезда сериала «Интерны» в свою очередь не стесняется делиться с фанатами даже самыми сокровенными переживаниями и пикантными новостями.

В апреле этого года актриса, общаясь с поклонниками в социальных сетях, намекнула на наличие у нее романтических отношений и даже призналась, что у нее был роман коллегой на съемочной площадке. А теперь в сети появился снимок, на котором Асмус светится от счастья в объятиях актера Сергея Гилева. Фото опубликовал сайт KP.RU.

KP.RU/СОЦСЕТИ

Недавно сыгранная свадьба не помешала артисту позировать на фото, по-хозяйски положив руку на ягодицы своей партнерши по съемкам. Как сообщает издание, кадры Гилев, известный по сериалам «Чики» и «Содержанки», выложил на своей странице в одной из социальных сетей, сделав лаконичную подпись «Моя».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в Instagram, что в ее жизни произошли серьезные перемены.