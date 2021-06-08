🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июня, убывающая Луна в знаке Рыбы подарит вдохновение людям творческих профессий — поэтам, музыкантам, художникам.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июня, убывающая Луна в знаке Рыбы подарит вдохновение людям творческих профессий — поэтам, музыкантам, художникам. Для тех, кто давно хотел заняться благотворительной деятельностью, наступает наилучшее время. Также этот день можно посвятить оздоровительному отдыху. Посещение бани, сауны, бассейна или визит к массажисту подарят минуты удовольствия и зарядят энергией для новых свершений.
♈ Овен
Овнам звезды настоятельно рекомендуют посвятить этот день семье. Навестите родителей, порадуйте детей совместным отдыхом, уделите внимание возлюбленным. Именно эти люди украшают вашу жизнь, поддерживают в трудный момент и помогают устоять во времена невзгод. Пришло время поблагодарить их от всего сердца. Наполните день любовью, и почувствуете, как вам на самом деле повезло.
Космический совет: проведите время с самыми близкими — с вашей семьей.
♉ Телец
Тельцам нужно настроить все свои радары и быть предельно внимательными. Сегодня или в ближайшие дни для вас могут открыться уникальные возможности в профессиональном плане. Сделайте все, чтобы не упустить свой шанс. Не избегайте также новых знакомств, так как они могут оказаться крайне полезными и перспективными.
Космический совет: ваш успех напрямую зависит от внимательности и деловой хватки.
♊ Близнецы
Близнецы, вам просто необходимо пересмотреть свое отношение к неудачам. Каждый промах заставляет вас так горько переживать, что еще немного — и сил на следующее ЧП просто не останется. А экстренных ситуаций впереди довольно. Если научитесь воспринимать их как испытание на прочность, с азартом и энтузиазмом будете бросаться в бой, тут же почувствуете прилив сил и желание жить! Вперед, к мечте, без страха и сомнений!
Космический совет: не горюйте о своих неудачах, это ценный опыт, а не повод для депрессии.
♋ Рак
Ракам полезно будет взглянуть на себя беспристрастно. Поймите наконец, что ваши так называемые недостатки на самом деле преувеличены. Довольно самокритичности. Пора полюбить себя, принять со всеми изъянами — ведь ими обладает каждый, но не каждый тратит всю жизнь на угрызения. Так что берем чистый лист, Раки, и составляем список своих достоинств. И для профилактики периодически перечитываем!
Космический совет: сконцентрируйтесь на своих достоинствах — это лучший способ борьбы с недостатками.
♌ Лев
Не все получается так, как вам хочется, и это нормально. Примите неудачи как часть вашего обучения искусству жизни. Пусть провалы станут вашими учителями, а не поводом для самоистязания. Помните, что все ваши победы — награда за пережитые невзгоды. Поблагодарите Вселенную за данные вам таланты и возможности и с легким сердцем продолжайте путь.
Космический совет: примиритесь с прошлыми поражениями.
♍ Дева
Дев 8 июня может ожидать очень приятный сюрприз. Новое знакомство, романтическое или деловое, подарок от любимого человека или просто неожиданная встреча со старым приятелем — вы получите массу позитивных эмоций и вдохновитесь на активные действия. Не сидите сегодня дома — возьмите максимум от столь удачного для вас дня.
Космический совет: выйдите из комнаты — мир приготовил вам сюрприз!
♎ Весы
Множество планет находятся сейчас в ретроградном движении, и впереди очередное затмение. Для вас это означает, что отношения с окружающими могут усложниться. Не стоит ожидать от них прилежности и сострадания. Будьте готовы, что вас встретят ощетинившись. И не огорчайтесь, натолкнувшись на грубость. Трудные времена пройдут, а о ваших жизненных силах позаботиться можете только вы.
Космический совет: не тратьте силы и энергию на грубость со стороны окружения — простите их и забудьте обиды.
♏ Скорпион
Если предложение выглядит слишком соблазнительным, чтобы быть правдой — так и есть. Ваша интуиция максимально обострена сейчас, и лучше бы вам к ней прислушаться. Так что не поддавайтесь сомнениям в своей силе и потенциале, иначе вы в конечном итоге саботируете собственный рост. Действуйте только, если уверены в успешности мероприятия.
Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу, и он убережет вас от совершения ошибки.
♐ Стрелец
Большой риск приносит большой выигрыш. Именно так вы рассуждали всю свою жизнь. Ваша смелость для многих была примером, и вы заслужили все, что имеете сейчас. Пора, используя полученный опыт, становиться более дальновидными и стабильными дельцами, Стрельцы. У вас есть таланты, о которых многие только мечтают, но с азартом стоит быть осторожнее. Учитесь составлять надежные планы и следовать им до победы.
Космический совет: используйте свой опыт, чтобы избежать рисков в новом предприятии.
♑ Козерог
Ничто из того, что происходит в вашей реальности, неслучайно. Каждое событие, крупное или незначительное, связано с планом, который уготовила вам Вселенная. Поэтому, вместо того, чтобы искать виноватых в своих неудачах, начните принимать решения и действовать осознанно. Так вы сможете стать сотворцом своей судьбы, управлять ею наравне с высшими силами.
Космический совет: осознайте свою ответственность за все, что происходит в вашей жизни.
♒ Водолей
Если слушать советы всех, кто пытается вмешаться в вашу жизнь — можно сойти с ума. Помните об этом каждый раз, когда допускаете окружающих к своей работе или обсуждаете личные дела. Никто не знает вас лучше вас самих, Водолеи, не забывайте об этом. Слушайте близких, но действуйте так, как подсказывает сердце, даже если весь мир выскажется против. В этом таится секрет вашего истинного успеха.
Космический совет: никому не позволяйте делать выбор за вас.
♊ Рыбы
Катут, знахарь из фильма «Ешь, молись, люби», говорил: «Иногда потеря равновесия в любви — это часть жизненного баланса». Именно такую мудрость нужно усвоить 8 июня всем Рыбам! Ваше стремление действовать по инструкции, не отступая от нее ни на шаг, рано или поздно заведет в тупик. Учитесь мириться с неудачами и искать собственный путь. Вы будете ошибаться, пробовать снова, и однажды поймаете птицу счастья за хвост! Верьте в свои силы и не сдавайтесь, все получится!
Космический совет: инструкция к жизни не прилагается — учитесь маневрировать и справляться своим умом!
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака.
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