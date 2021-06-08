🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июня, убывающая Луна в знаке Рыбы подарит вдохновение людям творческих профессий — поэтам, музыкантам, художникам. Для тех, кто давно хотел заняться благотворительной деятельностью, наступает наилучшее время. Также этот день можно посвятить оздоровительному отдыху. Посещение бани, сауны, бассейна или визит к массажисту подарят минуты удовольствия и зарядят энергией для новых свершений.

♈ Овен

Овнам звезды настоятельно рекомендуют посвятить этот день семье. Навестите родителей, порадуйте детей совместным отдыхом, уделите внимание возлюбленным. Именно эти люди украшают вашу жизнь, поддерживают в трудный момент и помогают устоять во времена невзгод. Пришло время поблагодарить их от всего сердца. Наполните день любовью, и почувствуете, как вам на самом деле повезло.

Космический совет: проведите время с самыми близкими — с вашей семьей.

♉ Телец

Тельцам нужно настроить все свои радары и быть предельно внимательными. Сегодня или в ближайшие дни для вас могут открыться уникальные возможности в профессиональном плане. Сделайте все, чтобы не упустить свой шанс. Не избегайте также новых знакомств, так как они могут оказаться крайне полезными и перспективными.

Космический совет: ваш успех напрямую зависит от внимательности и деловой хватки.

♊ Близнецы

Близнецы, вам просто необходимо пересмотреть свое отношение к неудачам. Каждый промах заставляет вас так горько переживать, что еще немного — и сил на следующее ЧП просто не останется. А экстренных ситуаций впереди довольно. Если научитесь воспринимать их как испытание на прочность, с азартом и энтузиазмом будете бросаться в бой, тут же почувствуете прилив сил и желание жить! Вперед, к мечте, без страха и сомнений!

Космический совет: не горюйте о своих неудачах, это ценный опыт, а не повод для депрессии.

♋ Рак

Ракам полезно будет взглянуть на себя беспристрастно. Поймите наконец, что ваши так называемые недостатки на самом деле преувеличены. Довольно самокритичности. Пора полюбить себя, принять со всеми изъянами — ведь ими обладает каждый, но не каждый тратит всю жизнь на угрызения. Так что берем чистый лист, Раки, и составляем список своих достоинств. И для профилактики периодически перечитываем!

Космический совет: сконцентрируйтесь на своих достоинствах — это лучший способ борьбы с недостатками.