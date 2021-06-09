Популярный комик Иван Абрамов угодил в сексистский скандал — звезду Stand up обвинили в женоненавистничестве после его высказываний о располневших после родов женщинах в интервью трехмесячной давности. Хейтеры настолько «заклевали» Абрамова, что на его защиту встала его жена Эльвира, которой изначально все сочувствовали.

«Не надо делать из него тирана! Да, он считает, что через год можно прийти в форму. Он же это хотел донести. Я тоже считаю, что можно», — написала супруга комика в Instagram.

Девушка заверила всех сочувствующих, что в браке с Абрамовым вовсе не чувствует себя обиженной или ущемленной, и готова отстаивать его позицию.

«Ответила бы вам всем с юмором и сарказмом, но вы один раз его уже не поняли. Поэтому мой вам совет: направьте свою энергию на личные взаимоотношения. Не тратьте время по хождение по чужим домам. Я прекрасно знаю своего мужа и люблю его!» — цитирует супругу Абрамова Starhit.ru.

Возмущение пользователей сети вызвало высказывание комика о том, что он изменит отношение к супруге в худшую сторону, если она поправится после родов, потому что якобы так «устроены мужики».

«Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то, прикинь, какие красивые еще ходят», — заявил юморист в эфире YouTube-канала.

Позицию Абрамова осудили не только обычные пользователи, но и звезды, в числе которых популярные блогеры Алена Водонаева и Ида Галич, а также певец и предприниматель Родион Газманов. Они высказали мнение, что идеальная внешность — далеко не главное достоинство современной женщины.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, экс-капитан петербургского «Зенита» и бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в ходе интервью на YouTube-канале заявил, что женщины не могут разбираться в футболе. Он добавил, что, когда ему звонят журналистки в надежде взять интервью, он просит пригласить к телефону корреспондента-мужчину. При этом такое отношение к женщинам Кобелев не считает проявлением сексизма. Спортсмен уверен, что каждому человеку стоит заниматься своим делом.