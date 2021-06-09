В распоряжении 5-tv.ru появилось видео первых минут после расстрела судебных приставов на улице Просвещения в Адлере. На кадрах видно, как очевидцы спрятались в ближайшем продуктовом магазине, а подозреваемый с ружьем в руках прогуливается рядом.

Все произошло среди бела дня, когда трое сотрудников ФССП пришли к дому 61-летнего Вартана Кочьяна с решением суда о выселении и сносе его самостроя. Известно, что подозреваемый давно судится с местной администрацией. Очередное заседание было запланировано на 21 июня.

По данным 5-tv.ru, предположительно, Кочьян расстрелял пришедших к нему приставов картечью из ружья Иж. После этого он беспрепятственно сдался полиции.

Как сообщалось ранее, одному из сотрудников ФССП удалось спастись. Двое погибли на месте.