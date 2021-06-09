Расстрелявший приставов в Адлере в первые минуты после трагедии — видео
Подозреваемый в настоящее время задержан. 61-летний мужчина был категорически не согласен с решением суда о сносе его самостроя.
Фото, видео: Depositphotos / I_g0rZh; Telegram @kub_news_ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео первых минут после расстрела судебных приставов на улице Просвещения в Адлере. На кадрах видно, как очевидцы спрятались в ближайшем продуктовом магазине, а подозреваемый с ружьем в руках прогуливается рядом.
Все произошло среди бела дня, когда трое сотрудников ФССП пришли к дому 61-летнего Вартана Кочьяна с решением суда о выселении и сносе его самостроя. Известно, что подозреваемый давно судится с местной администрацией. Очередное заседание было запланировано на 21 июня.
По данным 5-tv.ru, предположительно, Кочьян расстрелял пришедших к нему приставов картечью из ружья Иж. После этого он беспрепятственно сдался полиции.
Как сообщалось ранее, одному из сотрудников ФССП удалось спастись. Двое погибли на месте.
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