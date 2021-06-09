Подозреваемый в расстреле двоих приставов житель Адлера Вартан Кочьян объяснил свои действия в первые минуты после трагедии. Он дал комментарий одному из своих знакомых, который оказался на месте происшествия еще до приезда полиции.

«Не все продается, если продается, то я не продаю ничего. Этом мое! Это земля, моих родителей, детей, племянников… Мне 61 год и я не жалею, что сделал. Но не хотелось, чтобы так было», — заявил мужчина.

Кочьян добавил, что винит во всем даже скорее не приставов, а местную администрацию и суды.

«Жалко, что на старости лет я вот так закончу свою жизнь в тюрьме, — с сокрушением заявил подозреваемый в громком убийстве, добавив, что никто не пришел поговорить с жившими на этом месте людьми. — Только забрать все и сделать магазины, ларьки».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Вартан Кочьян судился с местной администрацией за землю несколько лет. Ближайшее заседание должно было состояться 21 июня.