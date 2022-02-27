Правда или миф: можно ли вылечить близорукость черникой, упражнениями и каплями

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер Эксклюзив 14 369

Игорь Азнаурян в интервью 5-tv.ru развеял главные мифы о лечении заболевания.

Фото, видео: Depositphotos / SimpleFoto; 5-tv.ru

Близорукость часто называют эпидемией XXI века. Связано это с тем, что сейчас существует очень много факторов, способных повлиять на зрение человека с самого детства. Из каждого телевизора мы практически ежедневно слышим: черника и морковь помогают справиться с проблемами со зрением. Также существует мнение, что близорукость можно вылечить с помощью капель или специальных упражнений. Так ли это? В беседе с 5-tv.tu детский офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян развеял главные мифы, связанные с миопией.

Мифы

По словам эксперта, близорукость — не та болезнь, которая не поддается лечению. Но светелки и черника, по мнению специалиста, справиться с миопией все-таки не в силах.

«Лечат близорукость обычно какими-то светелками, или операциями для того, чтобы близорукость остановилась или не росла. На самом деле эти вещи не очень помогают. Есть очень много всевозможных таблеток, черник, и так далее. Это тоже не лечит близорукость и не останавливает ее», — пояснил офтальмолог.

Еще один миф о близорукости связан с тем, что бороться с этим недугом можно только после того, как человек достигнет 18-летия.

«Важен не возраст пациента, а факт стабильности недуга. Близорукость должна быть уверенно-стабильна, чтобы потом ее лазером убирать. Иначе, если это условие не будет выполнено, всегда будет возможность того, что близорукость вернется», — сказал Азнаурян.

Лечение

Игорь Азнурян также рассказал о двух основных этапах, из которых состоит лечение нарушения зрения, при котором человек нечетко видит предметы, расположенные на далеком расстоянии.

«Первый: специальные терапевтические, не хирургически, методики для остановки близорукости. И второй: после того, как она остановилась, и два три года не растет, убрать эту близорукость», — подытожил медик.

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