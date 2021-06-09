Владелец самостроя: что известно о застрелившем судебных приставов в Адлере

9 июня в Адлере на улице Просвещения были убиты два судебных пристава. Двое мужчин 35-ти и 36-ти лет стали жертвами недовольного решением о выселении и сносе его самостроя местного жителя. Подозреваемый Вартан Кочьян вышел им на встречу с охотничьим ружьем. В результате двое мужчин погибли на месте, еще один был ранен.

Установить имя предполагаемого виновника было несложно — он не скрывался. Дожидаясь полицию, Кочьян немного рассказал о себе и объяснил причину своего поступка.

Что известно о стрелке из сочинского Адлера?

Кочьяну — 61 год, он заявил, что это «его земля». По словам пенсионера, окружающая территория, на которой стоят его постройки, по праву принадлежит ему и его семье.

«Это мое! Это земля, моих родителей, детей, племянников… Мне 61 год и я не жалею, что сделал. Но не хотелось, чтобы так было», — сообщил он.

На самом деле место, где произошла кровавая расправа, — классический пример самостроя. Таковых было немало в окрестностях Сочи в 90-е и начале 00-х. Часто этим занимались выходцы из Армении. Именно тогда Кочьян, вероятно, и возвел там свое здание, а позже, по словам соседей, стал сдавать помещение отдыхающим.

В последние годы он судился за право оставаться на этой земле, но проиграл. 9 июня ему пришли сообщить о выселении, но все окончилось стрельбой.

«Люди 55 лет пользуются этой землей, пришли какие-то негодяи, которые решили забрать землю», — заявил Кочьян.

Фото, видео: Depositphotos / deeblue; Вконтакте @id1471136

Когда на место прибыла полиция, подозреваемый указал на стоявшее в стороне ружье. Он спокойно пошел с сотрудниками правоохранительных органов и не стал оказывать сопротивления.

Не первое преступление

Вартан Кочьян лукавил, когда говорил о несправедливых попытках отобрать у него самострой. Дома на улице Просвещения уже заслужили дурную славу. Около трех лет назад в соседнем с его постройкой здании случился страшный пожар, который унес жизни 11 человек, включая одного ребенка.

Фото, видео: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, youtube @ Natalia Boiko

Кафе-хостел, где несколько лет назад случился пожар, тоже оборудовал хозяин самостроя. Там не соблюдались правила противопожарной безопасности. Вероятно, именно тогда власти всерьез занялись статусом его построек, начались суды.

Как давно идет разбирательство с Кочьяном?

О сносе построек Вартана Кочьяна начали говорить еще в 2013 году, на волне подготовки к Олимпиаде в Сочи. Тогда власти настойчиво искореняли самострой, но «бизнесмену» удалось избежать участи многих других.

Первое производство, по данным банка исполнительных производств, открыли в 2016 году. В 2018 году начали дело о взыскании с него долга почти в 200 тысяч рублей. В 2019 году было возбуждено исполнительное производство.

По факту случившегося 9 июня 2021 года было возбуждено уголовное дело в связи с посягательством на жизнь судебных приставов и покушении на убийство двух и более лиц. На месте убийства продолжают работать следователи и криминалисты, оно оцеплено.

Ранее 5-tv.ru публиковал жестокое видео 18+ с момента расстрела судебных приставов в Адлере.