Стресс на работе сказывается на нашем здоровье: от постоянного напряжения может болеть не только голова, но и спина или суставы. Длительные переживания влияют на работу иммунной системы и могут усугублять уже существующие заболевания.

Как связаны стресс и боль в суставах, какую роль в защите хрящей играет коллаген и почему не стоит бесконтрольно принимать обезболивающие? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Почему от стресса болят спина и суставы

Стресс давно стал привычным спутником современного человека. Эксперты даже определили, какие профессии входят в топ самых стрессовых. В списке — учителя, пилоты, полицейские, врачи и водители скорой, а также таксисты.

Постоянное нервное напряжение бьет не только по нашей психике: оно может постепенно подтачивать и опорно-двигательную систему. Тревога и хронический стресс увеличивают количество гормона кортизола, а он разрушает коллаген.

«При длительном воздействии стресса меняется работа той же иммунной системы. Это может поддерживать уже существующие проблемы, давать запуск новым заболеваниям. И это может в конечном итоге выливаться в боль позвоночника и в суставах», — говорит ревматолог Людмила Шорникова.

Боль в суставах: чем опасен бесконтрольный прием обезболивающих

В случае появления таких симптомов врачи не рекомендуют заниматься самолечением. Средства для снятия боли не помогут.

«Нельзя бесконтрольно принимать обезболивающие препараты, ведь некоторые из них при длительном применении могут негативно влиять на жизненно важные органы и функции. Одним из важнейших механизмов является иммунное воспаление, и с помощью неденатурированных коллагенов второго типа мы можем влиять на данные воспалительные процессы», — говорит ревматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Стребкова.

Какую роль коллаген играет в работе суставов и какой выбрать

На сегодня известно 28 типов коллагена. Первый — это строительный материал для прочности и эластичности тканей. Но именно второй отвечает за хрящи и составляет их основу. Его задача — обеспечивать амортизацию суставов и защищать их от износа. Главное преимущество неденатурированного коллагена второго типа — особый механизм действия: он не просто служит источником аминокислот, а влияет на иммунные процессы и останавливает воспаление.

«При повреждении суставного хряща фрагменты коллагена второго типа нашей иммунной системой рассматриваются неправильно, как чужеродные, и формируют при этом иммунное воспаление. Неденатурированный коллаген второго типа за счет активации Т-хелперов иммунной системы, Т-регуляторных клеток способствует развитию противовоспалительных процессов и формирует механизмы иммунной толерантности», — говорит Екатерина Стребкова.

Существуют препараты, которые содержат в своем составе именно его, а также босвеллиевые кислоты — растительное обезболивающее средство.