Имя человека имеет огромное влияние не только на судьбу самого владельца, но и существенно отражается на людей, которые его окружают. Особенно, по мнению астрологов, это касается женщин. Строптивые, холодные и зацикленные на себе — список четырех женских имен, от которых нужно держаться подальше опубликовал портал Rsute.ru.

Маргарита

Девушка с этим именем излишне мнительная и ранимая. Часто торопится и в спешке совершает необдуманные поступки, о которых впоследствии жалеет. Сильно переживает и нервничает, если что-то идет не по плану. В такие моменты может грубить и даже переходить на личности.

На замужество Маргарита согласится только с тем, кто упорно ее будет добиваться. В отношении может быть счастлива с Антоном, Валентином, Иваном, Денисом. Неудачу принесут отношения с Вячеславом, Олегом, Давидом.

Нина

Влюбчивая, капризная и плаксивая натура. Девушка с таким именем достаточно требовательна и вместе с тем предельно ранима. Принимает в счет только свое мнение и даже может быть агрессивной с теми, кто не соглашается с ее правдой. Отличается также тем, что может уйти, даже ничего не сказав.

Для брака подходят мужчины с именем Николай, Григорий, Андрей, Сергей, Владимир. Не стоит встречаться с Виктором, Анатолием, Эдуардом.

Мария

Самовлюбленная и зацикленная на своей красоте девушка. Мария часто игнорирует человека в отношениях и может быть очень непредсказуемой. Несмотря на создаваемую между ней и людьми дистанцию, она обладает хорошей интуицией и умом. Однако, в проявлении своих чувств может быть не сдержанной и отпугнуть мужчин излишней ревностью. Любит готовить, поэтому привлекает к себе молодых людей. Удачным будет барк с Павлом, Виталием, Александром. Не стоит ожидать чего-то хорошего с Михаилом, Леонидом и Кириллом.

Надежда

Несмотря на то, что данное имя не только приносит владелице удачу и счастье, астрологи советуют мужчинам присмотреться к девушке. Основные черты ее характера: требовательность, нетерпеливость, ревнивость и вспыльчивость могут привнести разлад в отношения. Также, Надежда — большая собственница.

Брак для девушки с таким именем будет удачным с Николаем, Сергеем и Евгением. Неудачными окажутся отношения с Антоном, Артуром, Валентином.

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