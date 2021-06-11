Какие комнатные цветы могут навлечь на вас одиночество?

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Мария Евстигнеева
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Рассказываем, какие растения лучше не заводить в спальне во избежание несчастья в личной жизни и потере внутреннего ресурса.

Какие комнатные цветы могут навлечь на вас одиночество?

Фото: Depositphotos / Aviavlad3

Комнатные растения несут огромную энергетику как на пространство вокруг, так и на людей. Это важно учитывать при выборе цветка, который окажется не только украшением в вашем доме, но и будет воздействовать на многие сферы жизни. Так какие же цветы нежелательно ставить в спальне?

Диффенбахия

Растение оказывает воздействие на настроение человека. С виду оно симпатичное и безобидное, однако может стать причиной сильной головной боли. Все дело в соке, который содержится в листьях цветка. Согласно приметам, одиночкам его не нужно выставлять на подоконнике.

Азалия

Несмотря на внешнюю привлекательность, сильно влияет на отношения в семье. Люди рядом с ней могут быть более раздражительны и не уверены в себе. Растение имеет свой ярко выраженный аромат, поэтому его лучше держать подальше от спальни, чтобы не болела голова. Если комната не проветривается, спать рядом с цветком не стоит.

Пуансеттия

Своими яркими листьями цветок способен покорить любую девушку, только не все знают об их ядовитости. Сок растения может даже стать причиной отравления. Также нельзя ставить его в спальне, где спят влюбленные. Это может негативно отразиться на их отношениях.

Монстера

Представитель тропической флоры не так безобидно красив, как кажется на первый взгляд. Несмотря на круглогодичное цветение и прекрасный внешний вид — цветок может вызывать сильные головные боли, плохое самочувствие и разлады в личной жизни.

Depositphotos / Syda_Productions

Персидский цикламен или Альпийская фиалка

Это привлекающее внимание растение, согласно приметам, может сильно отразиться на успехе и везении человека. Также было замечено, что цветок способен «заставить» людей делать необдуманные поступки.

Трихоцереус

Это распространенное комнатное растение, которое стоит у многих в домах, может повлиять на ауру человека. Также оно способно забрать человеческую энергию и ухудшить настроение.

Орхидея

Цветок называют настоящим энергетическим вампиром! Его энергетика способна повлиять как на настроение, так и на отношения. В спальне его нельзя ставить особенно влюбленной паре.

Кливия

Согласно приметам, этот цветок не стоит выставлять на подоконник одиноким людям, так как это может помешать встретить возлюбленного. К тому же он оказывает влияние на энергию человека, буквально высасывая ресурсы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие растения притягивают в жизнь любовь, счастье и здоровье.

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