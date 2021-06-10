Принц Гарри и Меган Маркл обвинили ВВС в клевете из-за информации об их дочери

Дочь принца Гарри и Меган Маркл родилась 4 июня, а уже стала причиной скандала. Ее родители обвинили BBC ("Би-би-си") в искажении фактов об имени малышки. Об этом пишет газета The Times.

Новорожденная получила имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор, где Диана — имя матери Гарри, а Лилибет — домашнее прозвища Елизаветы II. Сообщалось, что королева Великобритании не знала, что ребенку дадут такое личное для нее имя.

«Герцог говорил с семьей до официального объявления о рождении дочери. Первой, кому он позвонил, была его бабушка», — заявил представитель принца Гарри и Меган Маркл.

Также стало известно, что герцог Сассекский просил разрешения королевы назвать дочь Лилибет. Он не назвал бы так ребенка, если бы Елизавета II была против.

В распространенном адвокатами герцога и герцогини Сассекских среди СМИ заявлении, которое также является юридическим предупреждением, отмечается, что информация об имени ребенка — клевета, не соответствующая действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета II наконец-то увидела новорожденную правнучку.