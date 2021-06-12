Стали известны новые подробности похищения девочки в Подмосковье — фото

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 172

Все случилось в городе Видное в многодетной семье.

Стали известны новые подробности похищения девочки в Подмосковье — фото

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Стали известны новые подробности похищения маленького ребенка в городе Видное Московской области. Изначально говорилось, что это сделала няня девочки.

Как рассказал источник 5-tv.ru, 36-летняя мать похищенной малышки даже не знала предполагаемую похитительницу. Вместе со своим сожителем они познакомились с парой в центре Москвы — некими Михаилом и Альбиной.

Михаил приехал в гости к паре, с ним была и его спутница. В семье, помимо похищенного ребенка, есть еще трое детей. Мать собралась к врачу и оставила наследников незнакомцам. По возвращении обнаружила пропажу малышки — девочки около трех лет.

5-tv.ru

Сосед рассказал женщине, что Михаил пытался украсть из дома куртку, был пойман на месте и сбежал. А Альбина ушла вместе с ребенком. Позже это подтвердили камеры наружного видеонаблюдения — по предварительным данным, женщина вела девочку за руку в неизвестном направлении.

5-tv.ru

В МВД сообщили, что проводится проверка по факту случившегося, идет розыск ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского гандболиста подозревают в похищении собственного сына.

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