Стали известны новые подробности похищения маленького ребенка в городе Видное Московской области. Изначально говорилось, что это сделала няня девочки.

Как рассказал источник 5-tv.ru, 36-летняя мать похищенной малышки даже не знала предполагаемую похитительницу. Вместе со своим сожителем они познакомились с парой в центре Москвы — некими Михаилом и Альбиной.

Михаил приехал в гости к паре, с ним была и его спутница. В семье, помимо похищенного ребенка, есть еще трое детей. Мать собралась к врачу и оставила наследников незнакомцам. По возвращении обнаружила пропажу малышки — девочки около трех лет.

5-tv.ru

Сосед рассказал женщине, что Михаил пытался украсть из дома куртку, был пойман на месте и сбежал. А Альбина ушла вместе с ребенком. Позже это подтвердили камеры наружного видеонаблюдения — по предварительным данным, женщина вела девочку за руку в неизвестном направлении.

5-tv.ru

В МВД сообщили, что проводится проверка по факту случившегося, идет розыск ребенка.

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