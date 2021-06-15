Быть или не быть? Аргументы за и против секса во время простуды

Бытует мнение о том, что секс помогает избавится от плохого настроения, головной боли и лишних килограмм. Ценители активной сексуальной жизни даже полагают, что интимная близость является лекарством от гриппа и простуды. Давайте разберемся, так ли это, какие есть противопоказания и побочные эффекты у такого «лекарства».

По мнению многих ученых, регулярный секс повышает в организме количество иммуностимулирующих антител. Речь идет об иммуноглобулине А, который защищает организм от различных респираторных заболеваний. Так, секс на начальной стадии простуды поможет человеку усилить иммунитет, и тем самым быстрее справиться с заболеванием.

Однако, важным критерием при любовных утехах должна стать забота о партнере, ведь при таком близком контакте усиливается риск его заражения. К тому же, каждый человек индивидуально переносит простуду и вовремя непринятые меры по медикаментозному лечению могут дать осложнения болезни.

Почему стоит заняться сексом при простуде?

Активная половая жизнь укрепляет иммунитет, что позволяет быстрее реагировать на борьбу с вирусами;

Учащенное дыхание во время секса на ранней стадии простуды помогает вентилировать легкие;

Выработка гормонов радости при занятиях любовью повышает настроение и помогает повысить сопротивляемость организма к неприятны симптомам заболевания.

Почему занятия сексом стоит отложить при простуде?

Вы рискуете заразить своего партнера. К тому же, если речь идет о гриппе, то болезнь может пройти с возможными осложнениями;

Такая физическая активность из-за нагрузки как на группы мышц, так и на внутренние органы может повлиять на повышение температуры и ухудшения самочувствия в целом;

Из-за расхода энергии на секс, организм может гораздо медленнее восстанавливаться;

Из-за простудных симптомов в виде кашля или насморка может появиться чувство дискомфорта как у вас, так и у вашего партнера.

Все-же секс во время легкого заболевания может быть «лекарством», однако такие пилюли нужно принимать аккуратно и не во вред здоровью как своему, так и партнера.

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