Жертва или мамочка? В каких типах нездоровых отношений виновата женщина

Романтические отношения приносят радость обоим партнерам только тогда, когда они здоровые и строятся на взаимопонимании. Но, к сожалению, бывают и другие, менее приятные ситуации. Психолог Ольга Адрианова рассказала 5-tv.ru о трех типах нездоровых отношений, в которых может быть виновна женщина.

«Наверняка многие сталкивались с такими отношениями, в которых не ценят, не поддерживают, не уделяют внимания. Одни сплошные упреки, придирки и обиды. Ты начинаешь искать причины в себе: „Что со мной не так?“, „Неужели я не достойна нормальных, счастливых отношений?“. Не бывает такого, что в отношениях виноват кто-то один!» — пояснила специалист.

Первый тип нездоровых отношений: ТЫ + Я = ТЫ

«Когда партнер ставится на пьедестал. И женщина заслуживает его любовь. Она его обстирывает, убирает, готовит ему борщи и ублажает. Делает все, лишь бы ему было хорошо. Это подсознательный поиск одобрения. А по факту она играет роль его мамы и берет к себе под крылышко», — сказала психолог.

В этом случает женщина надеется, что партнер оценит ее старания и сможет отблагодарить. Она готова ждать, пока мужчина «встанет на ноги» и ее забота окупится сполна.

«Сразу огорчу: не одобрит, не поймет и не отблагодарит. Потому что на руках носят не за „жертву“, а за вызванный интерес и эмоции. За возможность почувствовать себя рядом с ней мужчиной, а не каким-то зайчиком», — отметила эксперт.

Второй тип нездоровых отношений: ТЫ + Я = Я

«Обратная ситуация: „спаси меня“, „заполни внутри меня пустоту“, „сделай меня счастливой“. При этом „что-то давать в ответ я не готова“. Это похоже на игру в одни ворота. При этом задача непростая, потому что „я понятия не имею чего хочу, и что сделает меня счастливой, из-за этого я чувствую внутреннюю неудовлетворенность, а виноват в этом ты, жалкий неудачник“. Логично, что из такого не получится ничего счастливого», — объяснила психолог.

В этом случае, по словам Ольги Адриановой, женщина будет отвергать все, что ей предложит партнер. Мужчина же в свою очередь будет чувствовать себя растерянным и несчастным. Ему будет непонятно, отчего же избранница вечно всем недовольна.

Третий тип нездоровых отношений: Ты + Я = Ты + Я

«Мы вместе, потому что так удобно, привычно и комфортно, и, вроде бы, не все плохо. Но общей цели, каких-то эмоций нет. Общего в принципе может не быть, кроме фамилии и детей. Каждый развивается в разные стороны, при этом поддерживая какую-то псевдоидеальнсть семьи. Периодические фотосессии в family-луках с неестественными улыбками, совместные походы к мамам и так далее», — рассказала психолог.

По словам Ольги Адриановой, в таких отношениях нет никакой эмоциональной близости. Никто из партнеров не знает, что творится на душе у другого. Недоговоренность, намеки, неудовлетворенность — оба не получают от отношений того, чего хотят. А все потому что не умеют откровенно разговаривать, делиться своими желаниями и переживаниями, объяснила специалист.

Для того чтобы дамам стало понятно, как же выглядят те самые здоровые отношения, Адрианова привела пример модели, по которой строится счастливая пара.

ТЫ + Я = МЫ.

«Когда все построено на открытой коммуникации, на духовной близости, на здоровом влечении и самодостаточности партнеров. Оба знают, чего хотят, могут поделиться переживаниями и получить помощь и поддержку. Могут построить общие цели, которые дают отношениям море ресурса», — подытожила психолог.

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