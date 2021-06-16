«Просто маленькая Поля»: Телегин показал подросшую дочь от Пелагеи

Российский хоккеист Иван Телегин поделился с фанатами снимком своей подросшей дочери от певицы Пелагеи. Игрок сборной России и нападающий клуба «Авангард» опубликовал на своей странице в Instagram фото четырехлетней Таисии. Подписчики сразу отметили сходство девочки с ее звездной мамой. Дочь хоккеиста и певицы-народницы назвали копией Пелагеи.

«Просто маленькая Поля!»;

«Девочка прелестная!»;

«Тася — такая принцесса!» — написали подписчики олимпийского чемпиона.

Instagram @itelegin07

Интернет-пользователи не раз отмечали сходство Таисии и певицы-народницы. Белокурые волосы, голубые глаза и лучезарная улыбка, присущая Пелагее, передались по наследству и ее дочери. Выберет ли в будущем Тася карьеру певицы или станет профессиональной спортсменкой — остается только гадать.

Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году после окончания чемпионата мира по хоккею. Во время беременности певица отказалась от участия в качестве наставника в шоу «Голос» и «Голос-дети». В начале 2017 года музыкальная исполнительница родила дочь Таисию, а спустя три года — зимой 2020-го пара решила развестись.

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