Дочь Кержакова попала в реабилитационный центр из-за проблем с психикой

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Егор Измалкин
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Девушка ведет соцсети тайком от родителей, где рассказывает о своих болезнях.

Дочь Кержакова попала в реабилитационный центр из-за проблем с психикой

Фото: Instagram @a.kerzhakov11

Дочь футболиста Александра Кержакова Дарья рассказала о проблемах с психикой. По словам 15-летней девушки, у нее расстройство пищевого поведения, пишет издание Super, обнаружившее аккаунта Дарьи в соцсетях, которые она ведет тайком от родителей.

По данным портала, девушка в своих блогах рассказывает о болезнях, преследующих ее с 12 лет. Коржакова утверждает, что все началось с диет, затем она начала постоянно голодать и от недостатка сил спала по 15 часов в день. Также она экспериментировала с сильнодействующим слабительным, и это обернулось для Дарьи воспалительными процессами. Девушка утверждает, что причиной расстройств стало мнение окружающих. В мае она написала, что якобы попала в реабилитационный центр.

Журналисты Super связались с бывшей женой Кержакова и мамой Дарьи Марией Головой, чтобы узнать о состоянии подростка, но та ответила, что с наследницей все в порядке, и никаких заболеваний у нее нет. По словам женщины, та просто ловит хайп.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Милана Тюльпанова, которая была замужем за Александром Кержаковым, рассказала о насилии с его стороны.

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