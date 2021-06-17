Нумеролог спрогнозировала сколько продлится новый брак «разлучницы» Макеевой

За скандальной личной жизнью актрисы Анастасии Макеевой неустанно наблюдает вся страна. Ее четвертый брак с «женатым работягой» и многодетным отцом Романом Мальковым обратился настоящим раздором между женщинами. Бывшая супруга Романа и нынешняя — Макеева прилюдно продолжают оскорблять друг друга и недавно даже подрались. Потасовка обещает перерасти в уголовное дело и даже всенародную петицию против актрисы-разлучницы, пишет сайт KP.RU.

Какие истинные чувства правят роковой красавицей и сколько продлится семейная жизнь молодоженов рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева. Ее предсказания уже полностью сбылись у нескольких селебрити: она точно назвала дату рождения ребенка Филиппа Киркорова, предсказала бронзу «Евровидения» у Сергея Лазарева, а также брак Потапа и Насти. Выводы же в отношении семейной жизни Анастасии выдались неожиданными.

«Анастасия родилась 23 декабря 1981 года — в нумерологии это дата называется „днем первопроходцев“. Она харизматична, обаятельна, удачлива — все двери перед Настей открыты. Она хороший друг и всегда готова помочь. Честна и считает себя очень справедливым человеком, хотя на самом деле это вовсе не так», — анализирует нумеролог.

По словам специалиста, Макеева обладает мощной энергетикой, которая заряжает всех вокруг. Это — ее главная особенность и этим она покоряет сердца людей. Благодаря таким внутренним ресурсам, полагает Клара, Макеева всегда будет молодо выглядеть. Однако, есть и черты характера, которые говорят о темной стороне личности актрисы.

«Эмоции преобладают над разумом, да и в быту с ней тяжело: ленива, ревнива, нетерпелива, может задавить своей энергией. И если считает что-то несправедливым, никогда не промолчит», — продолжает нумеролог.

globallookpress.com / www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Образ разлучницы, прилипший к Макеевой на самом деле далек от реальности, считает эксперт. Согласно ее прогнозу, Анастасию нельзя назвать расчетливой и к тому же любительницей интриг.

«Правда, есть один момент. Анастасия родилась в дату, которая называется „коридор мести“: это значит, что с ней нельзя враждовать. Тот, кто на это решится, всегда будет в проигрыше. Она заряжается от борьбы, именно поэтому столько всего наговорила и написала про бывшую жену своего Романа», — уточняет Клара.

Однако, звездный нумеролог считает, что и ее супруг, которого раскритиковали за уход от жены и детей, не мог поступить иначе. Роман носителем знака 325 — это знак предсказателя. И когда люди с одинаковым знаком встречаются, в нумерологии это называется судьбовластный брак: они две половинки одного целого. При соединении таких половин, в их желании быть вместе уже ничто не станет преградой. К тому же, с Макеевой у них много общего, считает специалист.

«Оба обладают экстрасенсорными способностями, не любят физический труд, легко расстаются с деньгами, харизматичны, удачливы, сильные аналитики. Душевные, сердечные, чувствительные люди», — заключает Кузденбаева.

Эксперт полагает, что вместе они будут очень долго, хотя это никак не скажется на взаимоотношениях Романа с детьми, для которых он всегда будет стараться быть прекрасным отцом.

Как и с Макеевой, нумеролог дала предсказание и бывшей супруге Мельникова. Цифры ее рождения говорят о том, что Светлана не останется надолго одна и ее ждет хороший год с встречей нового мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ощущает себя Анастасия Макеева рядом с новым супругом.