Солнце в зените, эмоции на пределе. Китайский гороскоп с 21 по 27 июня

Предстоящая неделя будет сильная, стремительная, яркая. В понедельник произойдет смена сезонов наступит «Летнее солнцестояние». Согласно китайской метафизике — это время максимальной силы энергии Ян. 5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Все стихии в Бацзы могут быть представлены в виде Ян или Инь. Ян — это мужская, активная, стремительная, агрессивная энергия. Инь — мягкая, пассивная, обволакивающая сила. К примеру, стихия Огня Ян — это солнце, пылающий костер, а стихия Огня Инь — это свеча, тлеющие угли. Вода Ян — это океанская волна, а Вода Инь — дождик или роса.

Сезон «Летнее солнцестояние» — это середина лета по китайскому календарю, время максимального зноя. И именно сейчас, согласно Бацзы, требуется особая укрепление Инь, ведь все в человеке должно быть в равновесии.

Как поддержать Инь? Китайские доктора рекомендуют ограничить острое, соленое, жареное и жирное. В пищу употреблять побольше инь-овощей и инь-фруктов (огурцы, томаты, кабачки, баклажаны, арбузы, дыни, вишни, слива и груша), пить побольше воды и перейти на зеленый чай. Зимой, когда наступит пик энергии Инь, рекомендации будут противоположные.

Напомню — чтобы правильно прочесть бацзы-прогноз надо знать кем (каким сочетанием знаков) вы являетесь согласно этой китайской системе. Для того, чтобы это выяснить надо погуглить «онлайн-калькулятор бацзы» и рассчитать свою карту по дате рождения. Увидите четыре столбика с иероглифами — срисуйте их. Это — код вашей уникальной личности.

Понедельник, 21 июня. Ян Металл и Крыса

Если вы помните, каким для вас был 2020 год, то «радуйтесь» — день 21 июня очень похож на весь тот год.

Понедельник будет полон противоречий и несбывшихся планов. Крыса дня вступает в прямое столкновения с Лошадью месяца, это при том, что сама хозяйка месяца уже и так конфликтует с начальником года — Быком. В переводе на человеческий это значит, что энергии будут сильными, но разрушительными. Могут зашкаливать эмоции, душить нетерпение, случаться стычки и столкновения с власть имущими.

Не планируйте на этот понедельник никаких важных дел. Лучше займитесь какими-нибудь нервно-успокоительными практиками. Разбором шкафов, к примеру. Особенно аккуратными в понедельник надо быть людям знаков Лошадь и Крыса.

Вторник, 22 июня. Инь Металл и Бык.

А вот вторник — полный дубль 2021 года. Горячность месяца Лошади охлаждают сразу два Быка. С одной стороны, это значит, что эмоции могут и поутихнуть, с другой, что продвижение вперед может быть затруднено.

Китайские мастера трактуют такое сочетание энергий как «неопределенность» и не советуют в «дни неопределенности» начинать дела с четким дедлайном, устраивать свадьбы и заезды на гоночных авто. Вообще любой экстрим в такой день может быть опасен. Повремените с любыми рискованными затеями.

Наиболее чувствительны к негативным аспектам дня будут люди-Козы. У вас реально все может валиться из рук.

Среда, 23 июня. Ян Вода и Тигр.

Яркий и продуктивный день. Дерево сильное, огонь хорошо горит, красота! Энергии при этом довольно сбалансированы и лучше всего подходят для всяких медицинских манипуляций. Рекомендуется начинать лечение, искать врачей, ложиться в больницу.

Хороший день также для свиданий и поиска работы, что, по сути, тоже или лечение или свидание. Скажу больше — любая требующая коммуникаций деятельность может быть в эту среду весьма успешна.

Негативные аспекты дня — возможные потери денег или документов могут проявиться для людей знака Обезьяна. Возьмите себе на заметку и будьте предельно внимательны.

Четверг 24 июня. Инь Вода и Кролик.

Энергетические тенденции среды в более мягком варианте. День хорош для сбора урожая — в прямом и метафорическом смысле. Если вы долго работали над каким-то проектом, сделкой или вкладывали много труда в решение какой-либо проблемы, то в четверг вам придет вознаграждение за труды.

Некоторые могут получить внезапные деньги или похвалу — кому что более приятно. Для других таким «подарком с неба» может стать травма или конфликт. В такие дни хорошо просить о помощи. Шансы, что вам откажут — минимальны. То, как именно проявятся для вас энергии дня, зависит от вашего персонального бацзы.

День не очень благоприятен для людей знака Петух, имейте это в виду, когда будете планировать дела.

Пятница, 25 июня. Ян Дерево и Дракон

Два сильных дерева и две большие горы собрались вместе. Дерево, согласно китайской метафизике, истощает Землю, и пятница эта не будет легкой. Энергии дня сулят препятствия, затруднения и задержки, а восприниматься эти неурядицы будут довольно болезненно и эмоционально.

Постарайтесь не вступать в споры и не надейтесь «продать» что-либо только при помощи своего обаяния и ораторского мастерства. Все дела в эту пятницу будут требовать фундаментального, сурового, молчаливого подхода.

День не фартит людям знака Собака. Если у вас Собака в столпе дня — то могут быть ссоры в семье, если в столпе месяца — на работе, если в столпе года — то бесить будут все вокруг.

Суббота, 26 июня. Инь дерево и Змея.

Много дерева, много огня, много суеты, часто совершенно бесполезной. Энергия как будто идет кругу, змея кусает сама себя хвост — на выходе получаем полный ноль и много усталости.

Рекомендации банальны для субботы — отдыхайте и восстанавливайте свое здоровье любыми доступными не экстремальными способами. Особенно не рекомендуется загорать до черноты и употреблять горячительные напитки.

День не очень для людей Свиней. Вас могут легко вывести из себя.

Воскресенье, 26 июня. Ян Огонь и Лошадь.

Ух, как жарит! «Ослепительный день в ослепительных снах» покажет правильный путь, вытащит на свет все скрытые мотивы и удобрит намерение большой дозой оптимизма. Ну и плюс воскресенье — это самый благоприятный день на неделе, освященный звездой Добродетели.

В такой день хорошо стоить долгосрочные планы, подписывать важные контракты, сговариваться о свадьбе и начинать учебу или строительство. Особо осмотрительными в этот день стоит быть людям Огненных знаков (вас может нести) и знаков Дерева (а вас могут спалить).

Ну и поскольку это день двойной Лошади то Крысы будут чувствовать себя не в своей тарелке. Чтобы не заболеть им срочно потребуется чем-нибудь охладиться.

Впрочем, последнюю рекомендацию могу отнести всем без исключения — немного прохлады в эти жаркие денечки никому не помешает.

Всем бацзы!