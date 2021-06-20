«Апокалипсис среди лета»: жена «утонувшего» Сергея Жигунова о наводнении в Ялте

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Рита Цветкова
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Актер с супругой оказались в эпицентре потопа, последствия которого, считают они, могут быть опаснее коронавирусных.

Фото, видео: Instagram @vzhigunovochka

Супруга актера Сергея Жигунова Виктория опубликовала на своей странице в Instagram кадры с последствиями наводнения в Ялте. По ее мнению, потоп может привести к серьезным проблемам со здоровьем отдыхающих на крымском курорте — вода уносит мусор и нечистоты с улиц города прямо в море, а семьи с детьми продолжают купаться в этом рассаднике бактерий.

«Вчера мы с друзьями ездили в Севастополь. В районе въезда в Ялту страшная пробка, город закрыт, часть населения эвакуирована, затоплены улицы и дома, один человек погиб, двое пропали без вести. Но восстановлено электро- и водоснабжение, хотя в некоторых районах воду пока будут давать только на два часа в сутки. Но Ялта постепенно приходит в себя. По дороге мы видели, как с гор с бешеной скоростью все еще спускаются потоки воды», — рассказала Виктория.

Как известно, в числе "жертв потопа" неожиданно оказался и сам Сергей Жигунов. Некоторые издания заживо похоронили знаменитость и его супругу, написав, что они погибли из-за разбушевавшейся стихии. Однако позже в шутливой форме артист подтвердил, что его семья не пострадала.

Instagram @vzhigunovochka

Сергей и Виктория Жигуновы находятся в Гурзуфе, поселке, что неподалеку от Ялты. Именно на этот район и пришлось наибольшее количество осадков — всего за несколько часов выпала месячная норма. В результате реки вышли из берегов: там до сих пор невозможно пройти по улице, не вымокнув. Знаменитости продолжают рассказывать подробности ЧП своим подписчикам.

«На видео набережная, по которой мы двигаемся на выезд из Гурзуфа. Видно, что плавают мусорные контейнеры, вся вода в итоге, конечно, сливается в море. Это вчера. Сегодня плюс 30. Страшно подумать, что и откуда попало в море, и как хорошо всем этим бактериям сейчас размножаться в жаре. При этом, люди сегодня купаются с детьми, невзирая на все запреты. Дети, как водится, глотают воду и т. д. Это может быть, как ковид — хвост страшнее самого события. Какой-то апокалипсис среди безмятежного ялтинского лета», — заметила Виктория.

Жигунова назвала Ялту городом счастья и пожелала любимому курорту как можно скорее восстановиться после разрушительного стихийного бедствия.

Ранее 5-tv.ru писал, что не только отпуск актера и его избранницы был непоправимо испорчен. Как оказалось, свадебное торжество Виктории и Сергея Жигуновых тоже расстроилось из-за непредвиденных обстоятельств.

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