Как Анастасия Макеева стала жертвой мошенников?

Анастасия Макеева заявила, она стала жертвой мошенников! Кто обманул известную актрису? В какую сумму ей обошлась свадьба в Крыму? Почему после банкета артистка оказалась в больнице? Сможет ли она наладить отношения с детьми супруга? И правда ли, что у Романа Малькова появился собственный бизнес? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Макеева рассказывает: ее свадьба была на грани срыва! По словам актрисы, организаторы торжества начали вымогать у нее деньги. За две недели до церемонии молодоженам пришлось все бронировать заново.

«Это полуостров и там монополия. Аренда конструкции, металлоконструкции под подиум, по которому я должна была пройтись в течение 40 секунд медленно… аренда! стоит 175 тысяч, например!» — рассказала актриса.

В итоге пышное торжество на Черноморском побережье обошлась Анастасии Макеевой в несколько раз дороже, чем она рассчитывала. Только на флористов актриса потратила 400 тысяч рублей.

«В Москве дешевле, в Нью-Йорке дешевле, в Токио дешевле. Что в Крыму так дорого?», — удивляется девушка.

Но экономить на себе актриса не стала. За вечер она сменила три платья. Самое дорогое — 72 тысячи рублей. Для удобства Макеева выбрала несколько пар обуви. Например, вот одни из босоножек обошлись Анастасии почти в семь тысяч, балетки — еще шесть. А недавно актриса показала свое помолвочное кольцо. По некоторым данным, его стоимость почти 350 тысяч рублей.

«Настя безумно счастлива, Ромка счастлив. Действительно у ребят есть чувства», — рассказала Эвелина Бледанс.

Вот только радоваться Макеевой пришлось недолго! Через несколько дней после свадьбы актриса оказалась в больнице. Диагноз: кровоизлияние в голосовой связке. И в последствии — затяжной обморок.

«Немножко нервы не выдержали. И я потеряла голос, пришла к врачу, мне сделали такой хороший горячий укол и организм сказал: „Ну все, пока“», — пояснила звезда.

Свое состояние актриса сравнила с комой. Между жизнью и смертью Макеева уже была. В 2008 году после смерти брата она несколько дней не приходила в себя.

«Просто надо немножечко больше уделять себе снимание. И спать, и есть», — считает актриса.

Новоиспеченный супруг окружил Макееву заботой. Роман не оставляет актрису ни на минуту. В театре, на светских мероприятиях и даже на косметических процедурах Мальков всегда рядом.

«Ни один мужчина в моей жизни никогда не относился ко мне столь внимательно, как это делает мой муж», — поделилась Анастасия Макеева.

После знакомства с Макеевой у Малькова проснулась особая тяга к красоте. Бывший строитель за этот год сильно изменился. Роман сделал другую прическу, обновил гардероб и приступил к лечению зубов.

«Сегодня ему удалили два коренных зуба! Вы только посмотрите на размер. Пожалуй, я сделаю из этого колье», — пошутила звезда.

После такого заявления на Макееву обрушилась волна критики. Подписчики заявили, что показывать зубы Романа — это уже перебор.

«Что хочу, то и ворочу. Не нравится? Не смотрите!» — заявила артистка.

Макеева уверена: только рядом с хорошей женой мужчина будет выглядеть идеально. Сейчас внешний вид для Романа имеет особое значение, ведь теперь он бизнесмен. А столько свободного времени у него просто потому, что он работает удаленно.

«Она единственный человек, который позволил мне быть тем, кем я хочу быть. И она позволяет мне зарабатывать столько, сколько я хочу», — поделился Роман Мальков.

После встречи с Макеевой дела Романа резко пошли в гору. Еще год назад он приехал в Москву на заработки и ремонтировал дачу артистки. А сейчас, по словам Малькова, у него есть собственный завод. И якобы за прошлый год он заработал больше 13 миллионов рублей.

«Для меня маленький доход, если договор моя прибыль будет в договоре меньше 200 тысяч на одном контракте, которых может быть 20, 30, 40, 50 в месяц. Люди, когда пишут в соцсетях „гастарбайтер“ или там „альфонс“ или там еще чего-то, этот человек скорее всего не зарабатывает даже процента того, что имеет человек, о котором они пишут „альфонс“», — пояснил муж Макеевой.

Первой в этих цифрах засомневалась экс-супруга — Светлана Малькова, которая воспитывает их четверых детей. И уже несколько месяцев не получает алименты.

«Мои счета закрыты по причине того, что Светлана, находясь уже в статусе не моей жены, снимала деньги с карты, покупала все, что ей необходимо, оплачивала рестораны с подругами», — заявил Мальков.

В какой-то момент бывшая супруга приехала на встречу с Макеевой и бывшим мужем, чтобы очистить свое имя от клеветы. Но конструктивного разговора не получилось. После встречи с Анастасией Макеевой и экс-супругом Светлана оказалась в полиции. Якобы между женщинами произошла драка.

«Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове. Ее суженый радостно наблюдал за этим, позволив смотреть Андрею как его жена напала на мать. Это очень низко и ужасно», — рассказала женщина на своей странице в Instagram.

Малькова уверена, что все это сделано с одной целью — закрыть ей выезд из страны, а следовательно — разлучить ее с детьми. Роман не скрывает, что в ближайшее время он планирует забрать детей из Словении.

Однако по словам Светланы, младшие дети не хотят общаться с Романом. И только старший сын Андрей уже решил жить с отцом и мачехой.

«Я Андрею сказала сразу: я тебе друг, я ни в коем случае не претендую быть тебе мамой. Если у тебя будут проблемы, я никогда не откажу тебе в помощи», — рассказала актриса.

Светлана призналась, что после переезда в Москву старший сын перестал с ней общаться. Она уверена, что мальчику нужно время, чтобы пережить неожиданный развод родителей. И только Анастасия Макеева считает, что рано или поздно они забудут обиды и смогут стать друзьями!

«Пожили, разошлись, разлюбили. Когда есть дети, это все равно одна семья. Это уже мне вычеркнешь», — считает Анастасия.

Анастасия и Роман уже задумываются и об общих детях. 39-летняя Макеева призналась, что начала готовиться к появлению малыша.

«У меня детская уже давно есть, осталось только родить. Все равно, девочка, мальчик, лишь бы здоровенький от любимого мужа», — призналась звезда.

Сейчас Анастасия и Роман готовятся к свадебному путешествию. Макеева мечтает вновь отправиться к морю. И единственное, что может им помешать — это заявление в полицию, которое Светлана Малькова написала на актрису.