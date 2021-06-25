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После операции дочери Джоли впала в отчаяние из-за поведения врача

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Мария Евстигнеева
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16-летняя Захара из Эфиопии сейчас находится на реабилитации.

После операции дочери Джоли впала в отчаяние из-за поведения врача

Фото: www.globallookpress / Kento Nara/Geisler-Fotopress

Голливудская актриса Анжелина Джоли сообщила общественности о неприятностях, связанных со здоровьем ее детей. Дело в том, что ее усыновленная дочь из Эфиопии 16-летняя Захара накануне перенесла хирургическое вмешательство. О том, какой именно была операция, знаменитость не уточнила.

Впрочем, на этом проблемы подростка не закончились.Во время реабилитации у девочки появилась кожная сыпь, которая стала поводом повторного обращения к медикам. Однако консультация у врача едва не закончилась скандалом. 

«Всякий раз, когда я изучала медицинские источники, ориентиром была белая кожа. Недавно моя дочь Захара перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа „станет розовой“. Что значит розовой?! Я просто в отчаянии», — возмутилась Анджелина Джоли. 

Обеспокоенная звездная мать также сообщила о том, что в лечении детей пользуется специальным справочником студента-медика Мэлоуна Муквенде, которые разъясняет проблемы различных заболеваний кожи людей разной расы. 

Напомним, что Анжелина Джоли пытается всячески воспрепятствовать общению Брэда Питта с детьми даже в судебном порядке. Так, недавно 5-tv.ru рассказывал, как трое из шести детей пары выразили желание выступить против отца в суде.

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