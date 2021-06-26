Оскароносный режиссер Владимир Меньшов заразился COVID-19
| Светлана Шевченко Общество 1 005
Заслуженному деятелю искусств 81 год и он находится в зоне риска.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Советский и российский режиссер Владимир Меньшов заразился COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия», в список которой он вошел на выборах в Госдуму РФ.
Данных о состоянии здоровья обладателя премии «Оскар» пока не сообщается. Заслуженному деятелю искусств 81 год и он находится в зоне риска.
Владимир Меньшов режиссер таких популярных картин как «Москва слезам не верит», «Ширли-Мырли», «Зависть богов», «Любовь и голуби».
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