Определился самый популярный вопрос россиян Путину в рамках Прямой линии

Тема вакцинации и борьбы с коронавирусом волнует граждан России больше всего в преддверии Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в редакции онлайн-мероприятия.

«Самая главная тема — это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, в которые обращаются люди», — цитирует URA.RU редактора Прямой линии Антона Морозова.

Он добавил, что много вопросов поступает по бесплатному распределению лекарств.

Помимо темы коронавируса россияне активно интересуются льготной ипотекой и детскими выплатами, жалуются на разбитые дороги, аварийное жилье и рост цен.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Прямая линия Владимира Путина в 2021 году пройдет в онлайн-режиме, так как формат студии из соображений безопасности решили отменить. Чтобы задать вопрос президенту, россиянам предлагается воспользоваться приложением для смартфонов. С его помощью глава государства в свою очередь будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, наглядно наблюдать географию и понимать, какие проблемы наиболее остры в каждом регионе.