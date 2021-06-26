Определился самый популярный вопрос россиян Путину в рамках Прямой линии
Онлайн-встреча главы государства с гражданами состоится 30 июня в онлайн-режиме.
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
Тема вакцинации и борьбы с коронавирусом волнует граждан России больше всего в преддверии Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в редакции онлайн-мероприятия.
«Самая главная тема — это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, в которые обращаются люди», — цитирует URA.RU редактора Прямой линии Антона Морозова.
Он добавил, что много вопросов поступает по бесплатному распределению лекарств.
Помимо темы коронавируса россияне активно интересуются льготной ипотекой и детскими выплатами, жалуются на разбитые дороги, аварийное жилье и рост цен.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Прямая линия Владимира Путина в 2021 году пройдет в онлайн-режиме, так как формат студии из соображений безопасности решили отменить. Чтобы задать вопрос президенту, россиянам предлагается воспользоваться приложением для смартфонов. С его помощью глава государства в свою очередь будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, наглядно наблюдать географию и понимать, какие проблемы наиболее остры в каждом регионе.
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