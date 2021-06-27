«Я не художник, простите»: Платон Виторган-Собчак рассказал о будущей профессии

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram милое видео со своим четрехлетним сыном от Максима Виторгана Платоном. На нем мама и наследник обменялись нежными признаниями и даже поговорили о том, кем мальчишка мечтает стать, когда вырастет.

«Мама, ты мне даришь лучшие подарки!» — заявил Платон, держа в руках тросточку, наполненную раствором для мыльных пузырей.

Ксения рассмеялась, ведь считала, что вручила сыну сущую мелочь. Она уточнила, о каком именно подарке говорит парнишка. Оказалось, что от всех презентов родительницы Платон в полном восторге. Собчак в ответ щедро похвалила творчество малыша, с гордостью продемонстрировав посвященные ей поделки — из трубочек и нарисованные вручную.

«Подарки даришь мне ты. Вот так написать мне „мама“, сделать такую открытку — это же очень красиво! У тебя свой художественный почерк. Ты художник Мамочкин? Трубочкин?» — шутила ведущая.

«Нет, я не художник, простите! Я просто ребенок», — парировал Платон.

Instagram @xenia_sobchak

В следующем кадре Ксения уже беседовала с сыном о карьерных планах. Как выяснилось, о высоком искусстве он не мечтает. Когда мама спросила мальчика, что он намерен делать в будущем, тот, немного подумав, заявил, что станет «водителем машины». Собчак, снова умилившись ненаглядному отпрыску, заключила, что это классно — достойное ремесло.

Накануне телеведущая поделилась с подписчиками нерадостными впечатлениями от похода с сыном в Московский зоопарк. Помимо того, что она не любит смотреть на зверей в клетках, омрачило прогулку и поведение других родителей. Ксения Собчак, как ранее писал 5-tv.ru, заявила, что большинство взрослых своей манерой общения глубоко травмируют детей.