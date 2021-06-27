Алые паруса — 2021: как это было

«Я не художник, простите»: Платон Виторган-Собчак рассказал о будущей профессии

|
Рита Цветкова
1 048

Ксения Собчак опубликовала трогательные кадры беседы с единственным сыном.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram милое видео со своим четрехлетним сыном от Максима Виторгана Платоном. На нем мама и наследник обменялись нежными признаниями и даже поговорили о том, кем мальчишка мечтает стать, когда вырастет.

«Мама, ты мне даришь лучшие подарки!» — заявил Платон, держа в руках тросточку, наполненную раствором для мыльных пузырей.

Ксения рассмеялась, ведь считала, что вручила сыну сущую мелочь. Она уточнила, о каком именно подарке говорит парнишка. Оказалось, что от всех презентов родительницы Платон в полном восторге. Собчак в ответ щедро похвалила творчество малыша, с гордостью продемонстрировав посвященные ей поделки — из трубочек и нарисованные вручную.

«Подарки даришь мне ты. Вот так написать мне „мама“, сделать такую открытку — это же очень красиво! У тебя свой художественный почерк. Ты художник Мамочкин? Трубочкин?» — шутила ведущая.

«Нет, я не художник, простите! Я просто ребенок», — парировал Платон.

Instagram @xenia_sobchak

В следующем кадре Ксения уже беседовала с сыном о карьерных планах. Как выяснилось, о высоком искусстве он не мечтает. Когда мама спросила мальчика, что он намерен делать в будущем, тот, немного подумав, заявил, что станет «водителем машины». Собчак, снова умилившись ненаглядному отпрыску, заключила, что это классно — достойное ремесло.

Накануне телеведущая поделилась с подписчиками нерадостными впечатлениями от похода с сыном в Московский зоопарк. Помимо того, что она не любит смотреть на зверей в клетках, омрачило прогулку и поведение других родителей. Ксения Собчак, как ранее писал 5-tv.ru, заявила, что большинство взрослых своей манерой общения глубоко травмируют детей.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.17
-0.16 86.19
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
Стало известно, когда в Москве утихнет разрушительный «суперливень»
14:22
Видео: «суперливень» добрался до телецентра «Останкино», затопив первый этаж
14:07
В Подмосковье шквалистый ветер снес строительный кран — видео
14:05
Елена Проклова простила своего растлителя: «Это замечательный человек!»
13:58
Движение по части московского метро закрыто из-за подтопления станции
13:51
Москву накрыл аномальный «суперливень» — видео

Сейчас читают

Одинокие странники: какие знаки зодиака не нуждаются в любви?
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Попариться и не помереть: насколько опасно ходить в баню в жару?
Неподвластны старости: какие знаки зодиака с годами расцветают?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака