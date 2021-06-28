Что Ксения Бородина будет делить с Курбаном Омаровым при разводе?

Телеведущей Ксении Бородиной, которая после шести лет брака решила расстаться с Курбаном Омаровым, предстоит раздел имущества с бывшим избранником. Сайт KP.RU выяснил, за что будут судиться экс-возлюбленные.

Главный актив семьи — загородный дом на 216 квадратных метров в элитном поселке в Подмосковье, который пара купила вскоре после свадьбы в 2016 году. Тогда он обошелся им почти в 20 миллионов рублей, плюс ремонт — около десяти миллионов. В нем есть четыре спальни, большая гостиная, три ванные комнаты, две гардеробные, столовая и терраса. Кроме того, в браке Бородина купила, как минимум, две квартиры в Москве для дочерей Маруси и Теоны, сразу оформив в их собственность.

До брака ведущая стала обладательницей двухкомнатной квартиры в элитном доме на Мичуринском проспекте, в то время как Омаров на тот момент смог заработать на скромное жилье в Бибирево.

«Делить супруги будут только то, что приобретено в браке. Их личное имущество, купленное до свадьбы, разделу не подлежит. Второй важный момент — есть ли у супругов брачный контракт. При наличии контракта имущество делится согласно договору (самый распространенный вариант: то, что записано в браке на одного из супругов, остается в его собственности. — Прим. ред.), а при его отсутствии — поровну между мужем и женой, то есть 50% на 50%», — пояснил адвокат Андрей Алешкин.

При этом, по словам правозащитника, делить придется даже средства на банковских счетах. Если супруга зарабатывала больше, ей придется отдать часть своих денег, так как все это нажито во время брака, а бюджет семьи по закону совместный. Что касается имущества, записанного на детей, оно остается законным владельцам, то есть в данном случае Ксении.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику романа Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым.