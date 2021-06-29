Что губит печень и как ее восстановить — действенные советы врача
Гепатолог Дмитрий Монахов уверен: чтобы поддерживать организм в тонусе, необязательно садиться на жесткую диету — можно соблюдать несколько простых правил.
Фото, видео: Depositphotos / SectoR_2010; 5-tv.ru
Здоровый образ жизни ворвался в модные тренды XXI века. Взрослые и подростки ходят в спортзалы, бегают, плавают, участвуют во всевозможных состязаниях и, конечно, не забывают хвалиться стройными фигурами. Стремление поддерживать общее состояние организма в норме — это чудесно, отмечают врачи. Однако призывают тщательнее следить и за работой внутренних органов.
Хорошо известно, что больше всех «трудится» печень. Днем и ночью она фильтрует поступающие в организм вещества, принимая на себя серьезный удар. Жирная пища, алкоголь — все это убивает ее, даже несмотря на чудесное свойство регенерации. Увы, эта сверхспособность невечна.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru кандидат медицинских наук, хирург, гепатолог Дмитрий Монахов рассказал, что важно делать для поддержания печени в здоровом состоянии и как реанимировать ее после тяжелых «испытаний».
Внимание на пищу
Медик отметил, что пассивный образ жизни и бесконтрольный прием медикаментов губительно сказываются на работе органа. Если с этим есть проблемы — их важно устранить. Кроме того, отрицательно воздействуют на печень «нездоровая» пища и переедание как таковое. Не хотите постоянно бегать к врачу? Тогда следуйте простым советам.
Дмитрий Монахов подчеркнул: орган будет всегда в прекрасном состоянии, если соблюдать средиземноморскую диету. Во-первых, важно питаться по пять-шесть раз в день: три основных приема пищи и перекусы. Во-вторых, максимально обогатить рацион витаминами A, D, E, K и B12.
Важно также отдавать предпочтение растительным продуктам, а не животным, использовать оливковое мало для приготовления блюд, есть как можно больше круп, рыбы и иных морепродуктов, сократить потребление красного мяса. Ну и конечно не стоит забывать про кисломолочные товары, йогурты и сыры. В редких случаях допускается выпить бокал красного сухого вина.
«Что еще можно добавить в рацион для здоровья печени? Шпинат, брокколи, брюссельскую капусту — они приводят к снижению жировых включений в клетках печени. Зеленый чай богат антиоксидантами. Хотите усилить лечебные свойства? Добавьте немножко меда или лимона. Нежирные сорта рыбы, брусника, черника — все это продукты с большим количеством антиоксидантов», — заключил гепатолог.
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