Два яхтсмена из Петербурга пропали в Атлантическом океане

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 262

Связь с путешественниками прервалась на пути с Канарских островов в Гибралтарский пролив.

Фото, видео: 5-tv.ru; Instagram @ninagirson04041989; Соцсети

Петербургские яхтсмены Олег Гирсон и Елена Соколова пропали в Атлантическом океане на пути с Канарских островов в сторону Гибралтарского пролива. Путешественники с начала июня не выходят на связь, сообщила дочь Олега Гирсона Нина.

По ее словам, отец и его супруга 31 мая вышли на своей яхте с Канарских островов, держа курс на Майорку через Мадейру. Переход должен был занять у них 1,5-2 недели, однако на связь с родными они перестали выходить после 3 июня. До сих пор от супругов нет никаких вестей.

Близкие переживают и теряются в догадках о том, что могло произойти с путешественниками. При этом, говорит Нина Гирсон, и отец, и его супруга не в первый раз выходят в океан и следуют данным маршрутом.

«В нем, как в моряке, я не сомневаюсь, он реально очень опытный человек, с 18 лет занимается яхтами. Единственное, что люди уже немолодые — ему 56, а Лене 61 или 62 года. Сами понимаете, это не местные воды и не моря, это Атлантический океан, шторма там совсем другие. Плюс, может быть, попали в шторм, произошла поломка самой яхты. Может быть, где-то в дрейф легли», — предполагает дочь яхтсмена.

Сейчас женщина повсюду разослала сигналы и сообщения SOS, а также обратилась в морскую полицию и к отцовским друзьям-яхтсменам. Кроме того, завтра она намерена оповестить о пропаже путешественников испанское и португальское консульства в России.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, российский путешественник, потерпевший крушение на парусной лодке у берегов Швеции, выложил из мха на скалах огромное слово HELP. Благодаря этой надписи мужчину удалось обнаружить и спасти.

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