«Подъезды под снос»: Названы вероятные причины взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

Неисправность газового оборудования и человеческий фактор могли стать причинами взрыва газа в нижегородском жилом доме.

«Среди основных версий рассматривается нарушение герметичности газового оборудования, а также несоблюдение жильцами правил безопасной эксплуатации газовых приборов», — сообщил инсайдер агентства.

При этом отмечается, что человеческий фактор пока рассматривается как приоритетная версия ЧП.

«По предварительным данным, один из жильцов мог заснуть в нетрезвом состоянии, преднамеренно или нет оставив газ включенным. Эта версия будет проверена после опроса пострадавших», — цитирует «Интерфакс» свой информированный источник.

В настоящий момент очевидцы публикуют в социальных сетях шокирующие кадры. На них запечатлен жилой трехэтажный дом, в котором утром в пятницу, 2 июля, прогремел взрыв.

На записях виден масштаб разрушений. В результате ЧП были повреждены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты окна. В то же время пожар не возник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону в свою очередь заявили, что в результате взрыва были нарушены несущие конструкции дома.

«Первый и второй подъезд, скорее всего, пойдет под снос, потому что нарушены несущие конструкции. Сейчас будет решаться вопрос по расселению жильцов», — сказали в ведомстве.

Сообщение о взрыве бытового газа поступило с адреса — город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Светлоярская, дом 16. На место происшествия экстренно выдвинулись все службы экстренного реагирования.

В настоящий момент оперативные службы ликвидируют последствия взрыва. Согласно данным 5-tv.ru, хлопок газовоздушной смеси произошел предположительно на третьем этаже кирпичного, трехэтажного, трехподъездного жилого дома.

Из дома были эвакуированы 61 человек, в том числе девять детей. По уточненным данным, три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обстоятельства случившегося выясняются.