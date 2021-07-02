«Долгожителем он не вышел»: таролог предсказала Ягудину тяжелую смерть

Титулованный российский фигурист Алексей Ягудин в одном из интервью признался, что надеется умереть в расцвете сил, поскольку боится, что станет немощным стариком, уход за которым станет невыносимой тягостью для его близких.

Однако подобные желания могут иметь воздействие на карму, судьбу, ауру и прочие эзотерические определения. Таролог Марианна Арбавитова считает, что страх оказаться обузой для любимых вполне понятен, но и желать самому себе смерти тоже ни к чему хорошему может не привести. Медиум, взглянув на разложенные карты, рассказала, какие опасности могут подстерегать человека, находящегося в такой позиции по отношению к своей собственной жизни.

«Кармически у Ягудина очень много травм, болезней. Это началось с самого детства, еще до фигурного катания. Про период, когда он этим очень активно занимался, я уж и не говорю — любой вид спорта сопряжен с травмами. И были они у него и маленькие, и большие. Но, как видно из расклада, даже после прекращения занятий фигурным катанием, у этого человека травмы остаются. Естественно, есть и последствия этих травм, у каждой свой отголосок. И сказать о том, что его жизнь прекрасна в физическом плане я не могу уже сейчас», — рассказала предсказательница в беседе с 5-tv.ru.

Если верить картам, то и будущее Алексея Ягудина ждет тоже далеко не такое безмятежное и радужное, как это может показаться со стороны.

«Однозначно травмы и болезни будут продолжаться. Долгожителем он не вышел, до 70-лет этот человек вряд ли доживет. И я не увидела перехода в мир иной, как он хотел — „раз и все“. Я вижу довольно продолжительный период болезни», — предрекла гадалка.

Однако судьба — это то, что мы делаем сами. Поэтому еще существует возможность как-то повлиять на ситуацию, чтобы продлить себе драгоценные годы жизни.

«Есть совет: поменять мировоззрение. Дело в том, что у Алексея есть зацепка за саму идею короткой жизни, за мысль о том, что его родные и близкие не должны страдать. И получается, что это перевертыш. Вообще, зацепка за смерть — это плохо. Когда мы много думаем о смерти, вкладываем в эту тему столько эмоций, то жизнь всегда нас накажет. Алексею нужно отпустить вообще эту тему, богу виднее, как он должен перейти в иной мир. Человек не может на это повлиять, только самоубийством. Но Ягудин никогда этого не сделает. Если мы отдаемся воле высших сил, то можем скорректировать свою судьбу», — заключила медиум.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что хотел бы умереть молодым и даже мечтал, чтобы его сбил грузовик, что бы его смерть не была долгой и болезненной для близких и его самого.