В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 307

Новые нормы для владельцев машин вступят в силу 22 августа 2021 года.

Фото, видео: depositphotos / donsimoni; 5-tv.ru

Отмена техосмотра для автомобилистов при оформлении ОСАГО, закон о которой подписал президент Владимир Путин, имеет свои нюансы. К тому же, он скорее выгоден страховым компаниям. Об этом 5-tv.ru рассказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты РФ Александр Холодов.

«Подвох здесь очень простой. У нас убрали требование проверять диагностическую карту при покупке полиса ОСАГО, а вот саму диагностику, сам техосмотр никто не отменял. Более того, с марта штрафы появятся за отсутствие техосмотра. Все у нас побегут его проходить в феврале. В феврале вообще будут перегружены все станции. Самые умные — в январе. Многие посчитали, что не нужно проходить техосмотр. Но его никто не отменял. Поменяли только обязательность при покупке полисов», — разъяснил эксперт.

По мнению Холодова, нововведение, скорее всего, связано с лоббизмом страховых компаний, у которых сильно упали продажи, так как многие люди попросту отказываются от полисов. К тому же, их почти не проверяют на дорогах.

«Напоминаю, что есть прямо прописанные случаи в законодательстве об ОСАГО, когда страховая в случае отсутствия техосмотра может обратно подать иск на своего клиента и те деньги, которая заплатила, получить. Речь идет про автомобили, которые используются в такси или другой коммерческой деятельности. Есть пункт, по которому страховая периодически пытается судиться со своими клиентами, особенно когда это большие суммы. Речь идет о том, что автомобилист не имел право участвовать в дорожном движении», — отметил общественник.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр авто для получения страхового полиса ОСАГО. Отсутствие документа о техосмотре не повлияет, если водитель попадет в ДТП. Новые нормы вступят в силу 22 августа 2021 года.

Как писал 5-tv.ru, ранее в МВД России предложило сделать техосмотр для легковых машин в стране добровольным.

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