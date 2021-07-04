«Осквернили священную»: Солнцев сравнил блондинку Бузову с 62-летней Кадышевой

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Виктория Андреева
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Экс-участник «Дома-2» в ироничной манере прокомментировал смену имиджа поющей ведущей.

«Осквернили священную»: Солнцев сравнил блондинку Бузову с 62-летней Кадышевой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая Ольга Бузова так часто меняет образы, что всякий раз это становится предметом для бурных обсуждений. Россияне хорошо запомнили звезду по внешнему виду в шоу «Дом-2» — наивная нежная блондинка. Однако после трагедии в личной жизни — громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым — она решила стать «прожженной брюнеткой». В темном цвете артистка пробыла почти пять лет. И вот недавно вновь перекрасилась в светлый тон. Публика была шокирована…

Следящие за жизнью Бузовой тут же поделились на два лагеря: одни утверждали, что поющей ведущей очень идет кокетливый образ; другие не скрывали неприязни. Не остался равнодушным и коллега Ольги, экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Ему почему-то показалось, что в новом образе 35-летняя звезда очень походит на народную артистку РФ Надежду Кадышеву.

Наблюдениями Солнцев поспешил поделиться с фолловерами в Instagram. Шоумен выложил в сеть фото Бузовой и Кадышевой и наложил на кадры песню последней. Ролик получился очень забавным.

«Эй, дэрэдэдэра, ой, нанананана, эй, дэрэдэдэра, ой, нананана, и так — восемь раз», — подписал видеоряд Рустам Солнцев.

 
 
 
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Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_)

Пользователи сети знатно посмеялись над видео. Многие отметили, что сходство Бузовой и Кадышевой «очевидно». Хотя разница в возрасте между ними целых 27 лет!

«Русь, попадание 100%!»

«Один в один! Рустам, ты сделал мой день!»

«Мне кажется, Кадышева краше»,

«Да уж, осквернили священную!» — обсуждали ролик юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев после грандиозного скандала сделал предложение Ольге Бузовой.

Тема:
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