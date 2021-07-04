Когда нет сил бороться: Юдашкин рассказал всю правду о своей тяжелой болезни

Знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин не из тех звезд, кто привык жаловаться на проблемы в личной жизни. Он — олицетворение все самого красивого, нежного, доброго. Может показаться, что счастливее человека нет на свете. Отчасти это правда. Вот только многие и представить не могут, каким чудом творцу удается отвоевывать у судьбы каждый прожитый день.

Полная апатия

В феврале Юдашкин впервые открыто рассказал о своей тяжелой болезни. Модельер сообщил, что с 2016 года борется с онкологией. Как и в большинстве случаев, выявить отклонения на ранней стадии не удалось. Рак поразил несколько органов и тканей — прогнозы медиков были неоднозначными.

В последнем интервью Валентин Абрамович признался, что, узнав о диагнозе, практически попрощался с жизнью.

«В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — делился с «АиФ» кутюрье, отметив, что ко всему прочему добавился и рак пищевода.

В какой-то момент Юдашкин погрузился в тяжелую депрессию. Мысли были только об одном: как остаться в живых? К счастью, в нужный момент рядом с художником оказались врачи Московского клинического научного центра имени Логинова. Они сообщили, что борьба предстоит серьезная. Как итог — четыре полостные операции за 20 дней и ряд курсов химиотерапии. Слова благодарности медикам модельер говорит до сих пор.

Окончательно вернуться к привычному ритму жизни Валентину Юдашкину помогли добрые друзья.

«В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил. Я был в очень подавленном состоянии. И тут Владимир Машков и Алла Сигалова предложили мне поработать над спектаклем „Моя прекрасная леди“ в Театре Олега Табакова. Они же прекрасно понимали, что меня надо заставить что-то делать…» — рассказал художник.

Ну и, конечно, не будь рядом с творцом заботливой супруги Марины Владимировны, дочки и внуков, вряд ли бы сегодня Юдашкин светился от счастья.

Instagram @vyudashkin

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Валентин Юдашкин думает о грандиозном скандале, разразившемся вокруг его старшего товарища — именитого кутюрье Вячеслава Зайцева.