Как привлечь любовь и деньги в ночь на Ивана Купалу?
Известный таролог Саона назвала два действенных обряда.
Фото, видео: Depositphotos / Kalinovskiy; 5-tv.ru
Ночь на Ивана Купалу — с 6 на 7 июля — на Руси считалась магической, а проведенные в нее ритуалы — чудодейственными и способными исполнить заветные мечты.
Известный таролог Саона специально 5-tv.ru рассказала о двух обрядах в ночь на Ивана Купалу, которые помогут привлечь в вашу жизнь любовь и финансовый успех.
Так, для совершения любовного обряда необходимо вечером 6 июля поставить на подоконник две зажженные красные свечи. При этом нужно мысленно представлять образ своего избранника. После того как свечи полностью догорят, нужно открыть окно, чтобы проветрить комнату, а остатки свечей вынести на перекресток.
«Второй обряд поможет в финансовом успехе. Вам нужно найти в кошельке самую крупную монету, завернуть ее в носовой платок и оставить под своей подушкой на всю ночь с 6 на 7 июля. К вечеру 7 июля вы должны потратить эту монету», — рассказала Саона.
Таролог заверила, что если все сделать в соответствии с обрядами, то заветные мечты обязательно сбудутся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях и ритуалах, которые принято совершать в праздник Ивана Купалы.
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