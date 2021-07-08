Уехавшая в Одессу Максакова показала фигуру в белоснежном бикини — фото

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Егор Измалкин
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Знаменитость собирается с силами перед судебными тяжбами за квартиру.

Уехавшая в Одессу Максакова показала фигуру в белоснежном бикини — фото

Фото: Instagram @mariamaksakova

Оперная дива Мария Максакова решила отправиться накануне судов за московскую квартиру в Одессу. Там она поселилась в одном из шикарных отелей. В разделе сторис на своей странице Instagram знаменитость поделилась фотографиями с берега Черного моря.

Звезда показала пляжные фото в белом бикини. По снимкам может показаться, что Максакова слегка поправилась, однако фигура сейчас ее заботит меньше всего. Даже в отпуске она продолжает размышлять о судебных тяжбах.

Instagram @mariamaksakova

«Квартира, которую они пытаются отобрать — единственное имущество, что у меня осталось. Эти люди, по сути грабившие меня столько лет, говоря их жаргоном — „отжали“ все, но им мало. Нет ни машин, ни других квартир, они хотят забрать последнее. В ситуации, когда у меня на плечах несовершеннолетний ребенок, о котором никто не позаботится, никто не поможет, вымогать у меня дарение последнего жилья не только возмутительно подло, но и абсурдно», — рассказала Мария Максакова в одном из последних постов в Instagram.

Судьба элитных «квадратов» должна решиться на судебном заседании в Москве уже 28 июля. Сейчас же у артистки есть время подготовиться и предстать перед экс-возлюбленным Владимиром Тюриным во всей красе.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший избранник Марии Максаковой угрожает ей расправой.

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