Сборная Италии обыграла команду Англии и стала чемпионом Евро-2020

Сборная Италии обыграла команду Англии в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

Счет на второй минуте матча открыли подопечные Гарета Саутгейта. Гол забил британец Люк Шоу. Во втором тайме итальянцы сравняли счет — на мяч англичан ответил защитник Леонардо Бонуччи, который отметился при угловом на 67-й минуте.

Основное время завершилось с ничейным счетом 1:1. В двух экстра-таймах определить победителя также не удалось. В итоге Италия одержала победу в серии пенальти (3:2), выиграв в чемпионате Европы по футболу второй раз в истории.

Финал Евро-2020 проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». Он стал самым посещаемым матчем за все время чемпионата — на игру пришли более 67 тысяч болельщиков. В Англии перед началом матча фанаты активно пели песню с припевом «Футбол возвращается домой». Итальянские болельщики саркастически отвечали на это: «Футбол возвращается в Рим».

Как ранее писал 5-tv.ru, желающие своими глазами посмотреть финал Евро-2020 прорвали защитные ограждения стадиона перед матчем Англия — Италия.