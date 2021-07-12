«Теряли сознание»: пассажир объяснил, зачем открыл аварийный люк лайнера

Люди в самолете Москва — Анталья, вылет которого из московского аэропорта «Шереметьево» был задержан, буквально теряли сознание и бились в панике от жары и духоты. Это и стало причиной того, что один из пассажиров лайнера — Владимир Кузнецов решился на самовольное открытие аварийного люка. Об этом сообщил сам мужчина.

«Люди теряли сознание, особенно дети маленькие, матери в панике бились и пытались выйти наружу. Я и сам терял сознание — из-за чего это все, собственно, и произошло <…> Счет уже шел на минуты, на секунды, потому что я в толпе, когда потерял сознание, наткнулся на эту дверь, в этот момент все как в тумане произошло. Я очнулся уже на четвереньках на полу, когда воздух пошел уже из открытого люка, с улицы… А ни персонал, никто не мог принять это решение, они сидели, стояли и молчали <…> Температура была под сорок градусов, там невозможно было находиться», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что открыл дверь только после многократных и безуспешных попыток получить от бортпроводников хоть какое-то объяснение, однако те не реагировали.

«Пилот, видимо, экономил деньги авиакомпании — ему нужно срочно в этот коридор времени вылететь. Ну а как вылетать на неисправном самолете? Как он имеет право людей сажать и закрывать на неисправном самолете? Я пытался понять это, а не то, что там пишут — дебоширил, буянил, открывал люки. Я спокойно подходил и пытался, чтобы мне дали объяснение», — говорит Кузнецов.

По словам мужчины, он не хочет продолжения конфликта и надеется, что компания проведет проверку и все-таки выяснит, что самолет был неисправен.

«Я бы хотел эту ситуацию тихо-мирно решить, чтобы каждый сделал для себя какие-то выводы, чтобы компания провела внутреннюю проверку, почему изначально был подан неисправный самолет и почему персонал бездействовал, когда пассажиры были доведены до отчаяния, вплоть до того, что они готовы были повскакивать со своих мест и кричать», — подытожил Кузнецов.

По данным источника 5-tv.ru, причиной задержки вылета лайнера стала неисправность так называемой вспомогательной силовой установки. Из-за этого, в том числе, в салоне не работала система вентиляции и кондиционирования. Доставка и замена оборудования заняла около 30 минут. При этом неисправность была устранена как раз в тот момент, когда пассажир самовольно открыл аварийный люк.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Следственный комитет проверит действия экипажа авиарейса Москва — Анталья, пассажир которого открыл дверь, чтобы проветрить самолет из-за неработающей системы кондиционирования. Также сообщалось, что авиакомпания намерена потребовать с мужчины компенсацию в размере нескольких сотен тысяч рублей. Кроме того, он, скорее всего, будет внесен его в черный список.