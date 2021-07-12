Две девушки раскачивались на качелях, установленных на краю Сулакского каньона в Дагестане, и сорвались в него. На видео, которые опубликованы в соцсетях, запечатлено, как во время раскачивания одна из цепей, удерживающих сиденье, обрывается и девушки соскальзывают с него прямо в ущелье.

К счастью, обе туристки чудом остались живы, отделавшись испугом и ушибами. Выбраться из каньона им помогли очевидцы происшествия. Сообщается, что по факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Ленобласти известный блогер, гонщик и бизнесмен Иван Куренбин, двигаясь на огромной скорости на своем автомобиле Porsche, вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередачи. После столкновения машина загорелась. Спортсмен и его спутница Татьяна Игушина не смогли из нее выбраться и сгорели заживо.