Две девушки сорвались с качелей в ущелье в Дагестане — шок-видео!

|
Алексей Хитров
2 877

Аттракцион был установлен на самом краю Сулакского каньона.

Фото, видео: depositphotos / trismegist@yandex.ru; 5-tv.ru

Две девушки раскачивались на качелях, установленных на краю Сулакского каньона в Дагестане, и сорвались в него. На видео, которые опубликованы в соцсетях, запечатлено, как во время раскачивания одна из цепей, удерживающих сиденье, обрывается и девушки соскальзывают с него прямо в ущелье.

К счастью, обе туристки чудом остались живы, отделавшись испугом и ушибами. Выбраться из каньона им помогли очевидцы происшествия. Сообщается, что по факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Ленобласти известный блогер, гонщик и бизнесмен Иван Куренбин, двигаясь на огромной скорости на своем автомобиле Porsche, вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередачи. После столкновения машина загорелась. Спортсмен и его спутница Татьяна Игушина не смогли из нее выбраться и сгорели заживо.

Читайте также

+28° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
74.63
0.16 88.61
0.47
Замуж за миллионера: ТОП-4 знака зодиака, которым повезет до конца лета

Последние новости

19:25
В Крыму подводят итоги театральной смены арт-кластера «Таврида»
19:14
Путин: «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной»
19:02
«Маме четверых детей так не можно»: Самойлова похвасталась, что «все себе разрешила»
18:49
Обязательная вакцинация для части населения введена в 25 регионах РФ — Попова
18:43
Оплата больничного по уходу за ребенком изменится в России с 1 сентября
18:32
Прием у президента и толпы радостных фанатов: победители Евро-2020 вернулись на родину

Сейчас читают

Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 72 миллиона долларов
Путин оценил слова о России как о «стране-агрессоре»
Напавший на москвичку в лесу маньяк оставил ей свой номер телефона
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака