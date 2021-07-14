Конституционный суд защитил жилье россиян от «спящих родственников»

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Новое решение КС может привести к изменению порядка внесение записей в ЕГРН.

Фото, видео: www.globallookpress / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Конституционный суд защитил россиян от «спящих родственников». Речь идет о покупке квартиры, когда выясняется, что на ваше новое жилье претендует кто-то еще.

Поводом стало дело гражданина М. из города Ангарска Иркутской области. Однажды ему в дверь постучала незнакомка — гражданка Г. — и потребовала половину квартиры. И вот почему: гражданка Г. со своим мужем жила в этой квартире. До развода.

После расставания всю жилплощадь занял супруг, гражданин Г. Он продал эту квартиру гражданину Н. а тот, в свою очередь, перепродал ее уже гражданину М. Когда гражданка Г. об этом узнала, она предъявила права на свои квадратные метры. И по решению местного суда получила половину.

А Конституционный суд постановил: дело пересмотреть; законопослушный покупатель М. ни в чем не виноват. Свою долю, на которую она безусловно имеет право, гражданке Г. следует требовать у своего бывшего мужа.

Возможно, это решение КС повлияет на порядок внесения записей в ЕГРН, чтобы там значились все граждане, имеющие права на недвижимость. Так всем было бы проще.

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