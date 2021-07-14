При какой температуре воздуха можно уйти с работы?

Россиянам назвали температуру воздуха, при которой можно уйти с работы. Необходимо всего одно условие: градусник в помещении должен показывать больше плюс 28. Эта норма четко прописана в законодательстве, подчеркивают юристы.

Там же говорится, что работодатель обязан обеспечить комфортные и безопасные условия для сотрудников, например, установить кондиционеры и вентиляторы. Или же остановить рабочий процесс с сохранением зарплаты. Если же эти требования не выполняются, люди могут пожаловаться в Трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.