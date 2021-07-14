При какой температуре воздуха можно уйти с работы?

Эфирная новость 1 444

Эта норма четко прописана в трудовом законодательстве.

Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Россиянам назвали температуру воздуха, при которой можно уйти с работы. Необходимо всего одно условие: градусник в помещении должен показывать больше плюс 28. Эта норма четко прописана в законодательстве, подчеркивают юристы.

Там же говорится, что работодатель обязан обеспечить комфортные и безопасные условия для сотрудников, например, установить кондиционеры и вентиляторы. Или же остановить рабочий процесс с сохранением зарплаты. Если же эти требования не выполняются, люди могут пожаловаться в Трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.

Тема:
Погода
13 июл
Находят по запаху: Москвичи начали умирать из-за жары в запертых квартирах
13 июл
«Махровая» жара и «мешки холода»: в Гидрометцентре дали прогноз погоды по России
13 июл
Лукашенко заявил перед встречей с Путиным, что в Белоруссии невыносимо
13 июл
Град размером с вишню выпал во время мощной грозы в Балаклаве
12 июл
Прогноз синоптиков: какая погода будет в Петербурге в середине июля
12 июл
Из-за жары Петербург заполонили люди в купальниках и топлесс: что им грозит?
11 июл
В затопленном Крыму снова объявили штормовое предупреждение
11 июл
Гидрометцентр предупредил о похолодании в Западной Сибири и на Урале
10 июл
Жителей Европейской территории России предупредили о продлении аномальной жары
9 июл
Ливень и ураган превратили улицы Иркутска в реки и оставили жителей без света

Читайте также

+31° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
74.12
0.06 87.39
-0.39
Моя ты прелесть! Что разные знаки зодиака ценят больше любви

Последние новости

15:24
Проклятие Черной Луны? Почему известные музыканты уходят из жизни в 27 лет
15:16
В России за сутки после коронавируса выписали более 21 тысячи человек
15:11
Отказывает сердце: состояние больного COVID Мамонова стремительно ухудшается
15:04
Песков заявил, что Путин не расписывается за выбор украинцев, а указывает на действия Киева
15:00
Моя ты прелесть! Что разные знаки зодиака ценят больше любви
14:51
Сосед изнасиловал и задушил 14-летнюю школьницу в Черкесске

Сейчас читают

РФС поймал судью на ставках. За два года он поставил 65 миллионов рублей
МЧС объявило о надвигающейся на Москву грозе
Кран с алкоголем нашли в гостинице в Геленджике, где прогремел взрыв
Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака