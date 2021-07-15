Собчак: уехала с «гаденышем» отдыхать в место «для жен на выселках» и счастлива

Телеведущая Ксения Собчак отправилась вместе с сыном в отпуск в Италию. По признанию самой журналистки, раньше она считала коммуну Форте-деи-Марми скучным местом для «жен на выселках». Теперь же, рассказала светская львица в Instagram, она им очень довольна.

«Всю жизнь считала „форточку“, точнее Форте-деи-Марми, каким-то „говном для жен на выселках“, как я это называла. Типа отправляешь жену с детенышами на все лето, а сам тусуешься в Москве. И вот, друзья, возраст взял свое. Мне с моим любимым „гаденышем“ здесь совершенно прекрасно», — рассказала знаменитость своим подписчикам.

Собчак также назвала курорт на побережье Тирренского моря «Юрмалой «на максималках». По словам телеведущей, главное отличие Форте-деи-Марми от латвийского города — теплое море и ласковое солнце. Это видно и по темному загару Ксении Анатольевны.

Instagram @xenia_sobchak

«Это просто какое-то счастье, ребенок в счастье. Это абсолютно такая деревня, <…> здесь офигенно. Ну, конечно, в определенном возрасте», — добавила телеведущая.

Ксения Собчак в этом году отметит свой 40-летний юбилей. Несмотря на нынешнюю любовь к итальянским «деревням», тусовки светская львица тоже все еще любит. Недавно она выкладывала в соцсети видео, на котором зажигает в одном из баров итальянского курорта.

Как пишут «Дни.ру» супруг журналистки решил остаться в российской столице. Скорее всего, режиссер Константин Богомолов погряз в работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак назвала условие, при котором она могла бы уехать из России.