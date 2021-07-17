«Это не аутизм»: Лолита впервые откровенно рассказала о диагнозе дочери

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Алиса Старжевская
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Певица поведала о том, с каким недугом столкнулась ее единственная дочь Ева.

«Это не аутизм»: Лолита впервые откровенно рассказала о диагнозе дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В откровенном интервью певица Лолита Милявская впервые рассказала о диагнозе своей единственной дочери Евы. Поклонники знаменитости давно предполагали, что у 21-летней наследницы певицы могут быть особенности.

«У нас есть проблема ввиду недоношенности (дочки - Прим. ред.). Это не аутизм, это называется синдром Аспергера. Его поставили не так давно. Это проявляется иногда зацикленностью на предмете. У меня это тоже, кстати, есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям», — откровенно поделилась Милявская.

Певица рассказала, что когда Ева была маленькая и слышала грустные песни мамы, то сразу начинала плакать за кулисами и говорить: «Мамочке больно, мамочке больно». Сейчас у нее уже нет таких переживаний.

Также Лолита сдала ДНК-тест для участия в шоу телеканала «Пятница» (где она является ведущей) и выяснила, что является носителем двух генетических заболеваний, которые могут перейти к детям, это фенилкетонурия (тяжелейшая умственная отсталость) и синдром Жакена (тяжелое поражение мозга, печени и сердца). Эти болезни, к счастью, не передались ее единственной дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита показала подписчикам свою заграничную недвижимость.

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