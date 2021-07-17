Очередное ледовое шоу по мотивам поэмы «Руслан и Людмила» состоялось в Сочи. Автором постановки выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Зрительный зал был переполнен, любители фигурного катания и танцев на льду пришли посмотреть на признанных мастеров. Однако вечер был омрачен малоприятным событием.

Главную роль в шоу впервые исполняла еще одна обладательница олимпийского золота Алина Загитова. Во время танцевальной партии фигуристка попыталась выполнить тройной флип, однако приземление оказалось неудачным, и Загитова буквально рухнула на лед. Кадры с моментом падения попали на камеры зрителей, которые опубликовали ролик в сети.

Фигуристка нашла в себе силы и мужество подняться и продолжить выступление, однако новые попытки выполнить прыжок так и не увенчались успехом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, легендарная наставница фигуристов Татьяна Москвина заявила, что Алина Загитова и ее коллега Евгения Медведева уже не станут возвращаться в большой спорт, потому что погрязли в ледовых шоу.