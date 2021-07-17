«Кружок при психбольнице»: драматург о впечатлениях от спектаклей Богомолова

|
Мария Евстигнеева
1 111

По мнению Юрия Полякова, муж Ксении Собчак «возмещает дефицит таланта обилием эпатажа».

«Кружок при психбольнице»: драматург о впечатлениях от спектаклей Богомолова

Фото: ТАСС / АГН Москва

Драматург и писатель Юрий Поляков раскритиковал работу режиссера Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. По его мнению, супруг Ксении Собчак был «назначен» на должность не зрителями, а властью.

«Богомолов делает то, что он делал всегда: возмещает дефицит таланта обилием эпатажа. Когда-то это был Гамлет в кроссовках. Теперь трансгендер в роли чеховской Раневской», — высказался Поляков.

Драматург предложил вспомнить, как появился Богомолов в театре на Малой Бронной. Он отметил, что Константину власть подарила этот «гаджет», пишет сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на «АиФ».

«Теперь с этой власти и надо спрашивать, что он вытворяет. Порой в театре при просмотре постановки складывается ощущение, что попал в кружок при психбольнице», — сказал Поляков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Пушков высказался об участии трансгендера в постановке «Вишневый сад» Богомолова.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
Переход на темную сторону Луны: астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля

Последние новости

19:49
Прощать нельзя! Для сбившей детей в Москве девушки требуют сурового наказания
19:26
Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге
19:01
Жизнь продолжается: «Хор Турецкого» даст первый концерт без Бориса Горячева
18:37
Зудина раскрыла тайну отношений с Табаковым: «Психологи назвали бы созависимостью»
18:12
Видео: москвичи организовали мемориал на месте смертельного ДТП с детьми
17:49
Переход на темную сторону Луны: астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля

Сейчас читают

Спартак — Химки: прямая трансляция матча товарищеского турнира Кубок Матч Премьер — смотреть прямой эфир Матч ТВ 18 июля
Первой «целью» нового истребителя РФ стал похожий на Defender эсминец
Медик назвал коварную особенность кондиционера
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака