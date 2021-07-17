«Кружок при психбольнице»: драматург о впечатлениях от спектаклей Богомолова

Драматург и писатель Юрий Поляков раскритиковал работу режиссера Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. По его мнению, супруг Ксении Собчак был «назначен» на должность не зрителями, а властью.

«Богомолов делает то, что он делал всегда: возмещает дефицит таланта обилием эпатажа. Когда-то это был Гамлет в кроссовках. Теперь трансгендер в роли чеховской Раневской», — высказался Поляков.

Драматург предложил вспомнить, как появился Богомолов в театре на Малой Бронной. Он отметил, что Константину власть подарила этот «гаджет», пишет сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на «АиФ».

«Теперь с этой власти и надо спрашивать, что он вытворяет. Порой в театре при просмотре постановки складывается ощущение, что попал в кружок при психбольнице», — сказал Поляков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Пушков высказался об участии трансгендера в постановке «Вишневый сад» Богомолова.