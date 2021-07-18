Не зря приходят: шаманка назвала три причины снов с мертвыми родственниками

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 819

Кажетта Ахметжанова рассказала, что делать, если души почивших родственников не могут успокоиться и часто являются в сновидениях.

Фото, видео: depositphotos / LarioTus

Что означает частый приход умерших близких во снах и как быть в таких случаях? На эти вопросы специально для 5-tv.ru ответила шаманка Кажетта Ахметжанова.

По ее словам, после того, как люди покидают этот мир, они могут являться своим близким в нескольких случаях. В первом из них ангелы-хранители, забирая душу умершего, дают ему последнюю возможность попрощаться с родственниками, предупредить их или попросить о чем-то во сне.

Во втором случае человеческая душа часто является близким, когда она застревает в тонких мирах и не может улететь в высокие миры.

«Тогда души просят, чтобы им помогли: отмолили за них, какое-то покаяние сделали, столы накрыли или проводили с конфетами», — поясняет Кажетта Ахметжанова.

В-третьих, усопшие часто снятся, когда их души застревают в чистилищах. В этом случае они приходят во снах к своим близким и просят, чтобы их вытащили молитвами.

«Это души, которые в этой жизни не были пробужденными в духовном плане: у них нет воскрешения души, нет перехода в другой мир, поэтому они снятся родственникам, близким или друзьям и просят помощи», — говорит шаманка.

Кажетта Ахметжанова предупреждает, что частый приход во сне усопших людей — это нехороший знак. Он означает, что дух не может найти покоя, что он заблудился в семи мирах.

«Поэтому, когда часто снятся духи, пожалуйста, поминайте их в церквях и дома, отправляйте им свою любовь, она им необходима», — подытожила шаманка.

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