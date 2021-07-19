Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина впервые откровенно прокомментировала развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. В разговоре с поклонниками звезда отметила, что никогда и ни за что не будет терпеть некрасивые поступки кавалера. Даже если он — отец ее ребенка.

«Прощайте все, чтобы перед соседями не было стыдно! Чтобы дети потом выросли, а вы им сказали: „Я ради тебя с отцом жила!“. Нравится — живите так. Я не хочу!» — написала Бородина в Insta-сторис.

Ксения даже немного порассуждала на тему того, какой мужчина рядом с ней должен находиться. Выяснилось, что ее устраивают только самодостаточные кавалеры, у которых есть и работа, и деньги, и хоть какое-то имущество. Звезда не желает тратить время на «простых, но порядочных» ухажеров. По мнению дивы, они просто не смогут с ней ужиться.

«Хочу быть с мужчиной, который будет чувствовать себя рядом со мной настоящим мужиком, который не будет комплексовать, будет любить и решать многое. Каждому — свое», — заключила Ксения Бородина.

Что стало истинной причиной разрыва с Курбаном Омаровым, телеведущая так и не сказала. В браке у пары родилась дочь Теона.

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отрыве от Ксении Бородиной Курбан Омаров тайно наслаждается вниманием навязчивых поклонниц.