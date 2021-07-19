Сын певицы Алисы Мон устроил погром в квартире после интервью матери Кудрявцевой

Певица Алиса Мон рассказала, что ее сын устроил погром в квартире после участия матери в шоу Леры Кудрявцевой. Запись программы оставила у музыкальной исполнительницы только негативные воспоминания. Однако, звезда 90-х не винит интервьюера. Она уверена, что телеведущая задавала вопросы, которые ей диктовали в микрофон. Не понравилось интервью и матери Алисы Мон. По словам певицы, ее родительнице впоследствии даже нездоровилось.

«Маме было очень плохо. А что сын у меня вытворял! У нас такой скандал был дома! Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии. Я пока шла домой, думала: «Господи, как же мне сейчас с ним быть?» Он же у меня темпераментный пацан. Все время говорит: «Я — зашифрованный, я — рэпер, мне нельзя выносить все на публику!» — цитирует певицу «Собеседник».

По словам исполнительницы хита «Подорожник-трава», эмоции ее сын выплеснул вдоволь. Она ожидала увидеть разбитую посуду. Однако, ее отпрыск решил сорвать свою злость на двери. Молодой человек, судя по всему, ударил по ней кулаком. На полу Мон обнаружила сломанную рейку,

Певца предложила своему сыну переехать из ее квартиры. Все-таки молодому человеку в этом году исполняется 33 года. Но после скандала мать и сын смогли помириться, пишет NEWS.RU.

Сама певица признается, что понимает агрессию сына. У нее самой после участия в шоу остались плохие воспоминания. Во время интервью с Алисой Мон Кудрявцева затронула больную для исполнительницы тему — аборты. Звезде отечественной эстрады нелегко вспоминать о тех, временах, когда ей пришлось делать выбор в сторону прекращения беременности.

К тому же знаменитость не ожидала, что ее вообще будут спрашивать об этом. По словам Мон, еще до записи программы с ней обсудили некоторые моменты. Тогда певица сама сказала, что аборты действительно были в ее жизни. Но она даже подумать не могла, что ее будут настолько подробно расспрашивать на эту тему и заставлять будоражить страшные воспоминания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алиса Мон призналась, что сделала восемь абортов.