Ксения Бородина назвала дату официального развода с Омаровым

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Георгий Иванов
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Знаменитость откровенно пообщалась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @borodylia

Развод телеведущей Ксении Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет брака не дает покоя поклонникам знаменитости. И пока предприниматель хвастается вновь обретенным женским вниманием со стороны подписчиц, Бородина откровенно общается с поклонниками даже на самые личные темы.

Так, среди прочего, фанаты ведущей спросили ее о дате официального развода. Бородина не стала увиливать и честно призналась на своей странице в Instaram, что судебное заседание состоится уже 6 августа, а в силу судебное решение вступит 7 сентября. Таким образом, телеведущая полностью освободится от уз брака.

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксению Бородину вновь заподозрили в романе с ресторатором Эриком Авагяном. На этот раз знаменитость засветилась на одной вечеринке с потенциальным избранником.

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