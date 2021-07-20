Ксения Бородина назвала дату официального развода с Омаровым

Развод телеведущей Ксении Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет брака не дает покоя поклонникам знаменитости. И пока предприниматель хвастается вновь обретенным женским вниманием со стороны подписчиц, Бородина откровенно общается с поклонниками даже на самые личные темы.

Так, среди прочего, фанаты ведущей спросили ее о дате официального развода. Бородина не стала увиливать и честно призналась на своей странице в Instaram, что судебное заседание состоится уже 6 августа, а в силу судебное решение вступит 7 сентября. Таким образом, телеведущая полностью освободится от уз брака.

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксению Бородину вновь заподозрили в романе с ресторатором Эриком Авагяном. На этот раз знаменитость засветилась на одной вечеринке с потенциальным избранником.