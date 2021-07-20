Температура и отеки: Чем опасны наводнившие Петербург после жары мошки

Петербуржцы обеспокоены — по городу и его окрестностям стаями летают мошки, укусы которых вызывают серьезную аллергическую реакцию. Пострадавшие от нападения так называемых симулидов страдают от припухлостей на лице, красноты и отеков глаз. У некоторых появляется температура, тошнота, другим постоянно хочется спать и пропадает аппетит. Энтомолог Сергей Айбулатов рассказал 5-tv.ru, опасны ли эти насекомые, и как спастись от их укусов.

«Скорее всего это представители семейства симулиды, или, по-русски, мошки. При массовом нападении этих насекомых происходит общая аллергическая реакция, которая может сопровождаться припухлостями, отеками, при очень сильном нападении может быть затруднено дыхание», — сказал эксперт.

По его словам, причиной появления такого количества кусачих мошек может быть аномальная жара, которая этим летом накрыла Санкт-Петербург и Ленобласть.

«При массовом вылете, личинки этих насекомых застревают в водотоках: реки, ручьи, проточные каналы. При массовом выплоде, происходит массовый вылет, и, соответственно, через несколько дней происходит массовое нападение», — пояснил Айбулатов.

Для того, чтобы не стать жертвой данных насекомых, энтомолог советует избегать водоемов, и носить подходящую одежду: рубашки с длинным рукавом, штаны, а не шорты, и, по возможности, надевать накомарники. Также необходимо пользоваться репеллентами.

«Если речь идет о симулидах, они практически не нападают в помещениях. Как правило, нападение происходит на улице. В отличие от комаров, мошки, при попадании в машину или здание, как правило, не нападают. Они (мошки — Прим. ред.) очень хорошие летуны. И если комары на улице нападают по низу, потому что они боятся ветров, то мошки очень часто кусают людей именно в лицо», — заявил собеседник издания.

Энтомолог рассказал, что активность мошек начинается в конце июня. В середине августа они, как правило, исчезают. Что касается опасных для человека болезней — местные мошки их не переносят.

«Ну в наших широтах это маловероятно. Есть ряд заболеваний человеческих, которые мошки переносят, но это Западная Африка и Латинская Америка. Симулидотоксикоз — аллергическая реакция — развивается и заканчивается в зависимости от организма человека», — подытожил специалист.

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